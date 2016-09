VIDEO

Reshma Qureshi, modelul cu faţa mutilată, a făcut furori la Săptămâna Modei de la New York

Sursa: jurnal.md Foto: huffingtonpost.ca 14.09.2016 15:14

Săptămâna Modei de la New York reuneşte la fiecare ediţie designeri prestigioşi şi manechine îmbrăcate în ţinute fermecătoare. În acest an, cea care a furat toate privirile a fost Reshma Qureshi, modelul indian care a supravieţuit după ce a fost stropită cu acid.



Reshma Qureshi, în vârstă de 19 ani, a defilat pe podium într-o rochie creată de cunoscutul designer indian Archana Kochhar, purtând pe cap o parură argintie fină. Apariţia ei la eveniment a fost o ocazie de a transmite un mesaj important pentru femeile care au trecut prin experienţa sa.



Fără îndoială, curajul tinerei este admirat atât de creatorii de modă, cât şi de publicul adunat la Săptămâna Modei de la New York.



Tânăra a recunoscut într-un interviu că după ce şi-a văzut faţa mutilată, îi trecuse prin minte ideea unui suicid. A trecut peste stările depresive după ce s-a implicat în campania "Fă dragoste, nu cicatrici". Reshma a fost model şi pentru Vaishali Couture.