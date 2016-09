Cinci beneficii incredibile ale rodiei pentru sănătate

Rodiile sunt din ce în ce mai populare printre persoanele care doresc să aibă un stil de viaţă sănătos datorită studiile care le susţin proprietăţile curative şi valoarea nutriţională. Rodia, cunoscută şi sub denumirea de „fructul dragostei” sau „fructul vieţii”, conţine de trei ori mai mulţi antioxidanţi decât vinul roşu sau ceaiul verde.



Este o sursă importantă de vitamina C (un antioxidant natural), magneziu, potasiu şi cupru. Pe măsură ce studiile continuă să descopere tot mai multe beneficii pentru sănătate, devine tot mai clar de ce rodiile sunt atât de apreciate pentru proprietăţile lor extraordinare. Iată 5 moduri în care rodiile îţi pot îmbunătăţi starea de sănătate.



1. Rodia este o sursă extraordinară de antioxidanţi puternici



Rodiile conţin antocianine şi flavonoizi care le dau culoare roşu intens şi luptă împotriva aterosclerozei, o cauză a bolilor de inimă. Punicalagina, un antioxidant foarte puternic este responsabilă de jumătate dintre efectele antioxidante ale rodiei. Pe lângă efecte antioxidante, antocianinele au efecte analgezice, iar punicalagina are proprietăţi citotoxice.



2. Susţin un organism sănătos



Se tot vorbeşte despre super alimente, dar şi super-fructele sunt în vogă (în aceeaşi categorie intră fructele de goji sau acai), rodia fiind unul dintre cele mai bogate în antioxidanţi şi elemente antiinflamatoare, care susţin un organism sănătos. Studiile arată că persoanele care mănâncă rodii sau iau un supliment pe bază de extract de rodie prezintă un nivel scăzut al 8 – Oxo – DG, un compus biochimic eliberat în urma procesului de oxidare (baza îmbătrânirii şi degradării ţesuturilor).



Persoanele care prezintă un nivel ridicat al acestui biomarker suferă des de slăbiciune musculară, probleme ale ficatului, îmbătrânirea prematură a pielii şi încetinirea funcţiilor creierului. Cu cât nivelul acestui biomarker este mai scăzut, cu atât celulele şi ţesuturile sunt mai sănătoase.



3. Ţine la distanţă bolile de inimă



Punicalagina are un rol direct în ceea ce priveşte sănătatea inimii şi a sistemului vascular deoarece previne depunerile de pe artere. Un studiu a arătat că persoanele care au băut 30 de ml de suc de rodie zilnic timp de un an de zile au înregistrat scăderi ale tensiunii arteriale cu 12%, în timp ce de aterom s-a redus cu până la 50%. De asemenea, rodiile cresc nivelul colesterolului bun (HDL) şi îl reduc pe cel rău (LDL). Consumul constant de rodie împiedică depunerile de colesterol de pe artere.



4. Protejează împotriva formării de produşi de glicare avansată (AGE)



Produşii de glicare avansată (AGE) se formează când glucoza se intersectează cu proteinele, cauzând întărirea acestora. Astfel, se formează ridurile. Daunele cauzate de AGE nu sunt doar de natură cosmetică. Aceştia au un rol important şi în apariţia unor boli precum diabetul de tip 2, Alzheimer, cataractă, leziuni renale sau boli de inimă. Nenumărate studii susţin că rodiile sunt un mod natural de prevenţie împotriva acestor boli.



5. Îmbunătăţesc starea de spirit



Studiile arată că rodiile sunt de ajutor nu numai la nivel celular, ci şi în ceea ce priveşte sănătatea emoţionala şi mintală. Persoanele care au consumat în mod constat suc de rodii şi-au îmbunătăţit starea de spirit, iar stările de anxietate s-au ameliorat.



Cum introduci rodia în dieta ta zilnică?



Seminţele de rodie sunt o gustare delicioasă şi hrănitoare, în timp ce sucul de rodie este o sursă grozavă de antioxidanţi şi nutrienţi, fără fibre. Poate fi consumată ca atare, sub formă de suc, smoothie sau încorporat în alt piure de fructe. Extractul de rodie din suplimente oferă o doză concentrată de antioxidanţi, de multe ori în combinaţie cu alte plante.



Cum alegem rodia?



După ce este culeasă, rodia nu se mai coace. Aşa că, o rodie coaptă o recunoaşteţi după culoare. Aceasta trebuie să fie roşu-purpuriu, coaja trebuie să fie fără zgârieturi. Fructul poate fi păstrat în aceleaşi condiţii ca şi merele.