TOP CINEMA: Aterizare spectaculoasă pentru „Sully”, noul film al regizorului Clint Eastwood

Noul film al lui Clint Eastwood despre Chesley Sullenberger, pilotul erou care a reuşit să aşeze pe râul Hudson avionul său A320, în 2009, s-a clasat în fruntea box-office-ului nord-american în primul weekend de lansare în cinematografe.





„Sully”, al cărui rol este interpretat de Tom Hanks, a avut încasări de 35,5 de milioane de dolari. Filmul a reuşit unul dintre cele mai bune demaraje pentru o lansare în septembrie, potrivit lui Paul Dergarabedian, analist la Comscore. Filmul prezintă o reconstituire a accidentului şi problemele ulterioare ale pilotului cu anchetatorii aviaţiei civile, exagerându-le amplu în raport cu realitatea, potrivit presei americane.



Clasat pe locul doi, thrillerul cu buget modest „When the Bough Breaks” a avut încasări de 15 milioane de dolari. Filmul regizat de Jon Cassar prezintă un cuplu care nu poate avea copii şi care recurge la o mamă purtătoare, care devine însă obsedată de soţ.



Pe locul trei s-a clasat film horror tot cu buget redus, „Don”t Breathe”, cu încasări de 8,2 de milioane pentru a treia săptămână de difuzare (66,8 de milioane în total). Filmul privilegiază suspansul şi aduce în atenţie un grup de hoţi care intră prin efracţie în casa unui nevăzător pentru a da lovitura vieţii lor. Dar ceea ce părea un lucru uşor devine un coşmar pentru ei.



La baza podiumului se clasează „Suicide Squad”, cu Will Smith, Jared Leto şi Margot Robbie, care a avut încasări de 5,65 de milioane (307,4 de milioane de dolari în şase săptămâni).



Urmat pe locul cinci de filmul de animaţie „Robinson Crusoé”, cu încasări de 3,4 de milioane de dolari. Filmul prezintă viaţa paşnică a unor animale de pe o insulă izolată, care este dată peste cap de sosirea unui naufragiat, Robinson Crusoe.



6. Un alt film de animaţie „Kubo and the Two Strings” se clasează pe locul şase cu încasări de 3,2 milioane de dolari (40,8 de milioane în total).



7. Filmul „Pete”s Dragon", o producţie Disney, cade pe locul şapte cu 2,9 de milioane de dolari (70 de milioane în 5 săptămâni).



8. Comedia despre mamele în pragul unei crize de nervi, „Bad Moms”, coboară o poziţie cu încasări de 2,8 milioane de dolari (107,5 milioane în total).



9. Westernul „Hell or High Water" al lui David Mackenzie se clasează pe penultimul loc cu 2,6 milioane de dolari (19,8 de milioane în 5 săptămâni).



10. În timp ce filmul de animaţie „Sausage Party”, despre aventurile unui cârnat încheie clasamentul cu 2,3 milioane de dolari (93,2 milioane în total).