Bill Gates şi Amancio Ortega, în luptă strânsă pentru titlul de cel mai bogat om din lume

Spaniolul Amancio Ortega, fondatorul Zara, l-a depăşit, miercuri, pe cofondatorul Microsoft Bill Gates în topul celor mai bogaţi oameni din lume, potrivit Forbes, însă lupta pentru titlu este extrem de strânsă.



Acţiunile companiei de retail Inditex ce aparţine lui Ortega au crescut cu 2,5%, ceea ce a făcut ca averea acestuia să se ridice cu 1,7 miliarde de dolari într-o singură zi şi să ajungă la 79,5 miliarde de dolari.



Însă, până vineri dimineaţă, acţiunile Inditex au scăzut cu 2,8%, iar Ortega a coborât de pe podium pe treapta secundă. Gates era din nou cel mai bogat om de pe Pământ, titlu pe care l-a deţinut timp de 17 dintre ultimii 22 de ani, după cum mai arată sursa citată.



Patruzeci şi cinci de minute mai târziu, Ortega se afla din nou în frunte. Apoi, după doar zece minute, Gates era din nou cel mai bogat om din lume.



Averile lui Bill Gates şi Amancio Ortega vor continua să fluctueze pe măsură ce acţiunile companiilor lor vor face acelaşi lucru.



Inditex este compania-mamă a Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear şi a altor mărci aflate în proprietatea lui Ortega. Fostul vânzător care a deschis primul magazin Zara în 1975, încasează din acţiunile la Inditex dividende masive, în valoare de aproape 900 de milioane de dolari pe an, înainte de plata taxelor. El şi-a folosit banii pentru a construi un portofoliu imobiliar care include proprietăţi în Londra, New York, Berlin şi Madrid.



Gates are investiţii de circa 67 de miliarde de dolari înafara Microsoft.