VIDEO

Un pui de leu, abandonat de mama sa a fost crescut în biroul directorului unei menajerii

Sursa: jurnal.md Foto: coolanimalworld.com 29.08.2016 15:12

Are mai puţin de un an, cântăreşte aproape 60 de kilograme şi este ca un magnet pentru turişti. Este vorba despre un leu de la o grădină zoologică din România, care a fost crescut într-un birou şi hrănit cu biberonul.



King Paraschiv a fost adoptat de către directorul menajeriei din oraşul Bârlad după ce a fost abandonat de mama sa la naştere. Cei doi au devenit cei mai buni prieteni, iar mica felină este foarte ataşată de stăpânul său.



Acum are propria sa cuşcă alături de cea a părinţilor, îi place sa se joace, iar îngrijitorii spun că s-a adaptat la noile condiţii. Nu a trecut mult şi a devenit preferatul vizitatorilor grădinii zoologice.



Ca o adevărată vedetă, King Paraschiv apare în sute de fotografii distribuite pe reţelele de socializare.