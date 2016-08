VIDEO

TOP CINEMA: Thrillerul „Don't Breathe”, pe prima poziţie a box office-ului nord american

Thriller-ul „Don’t Breathe” a preluat conducerea box office-ului nord-american, detronând filmul cu antieroi „Suicide Squad”, care l-a dominat trei săptămâni consecutiv, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de Exhibitor Relations.



„Don’t Breathe”, care a obţinut în weekend-ul de lansare 26,1 milioane de dolari, relatează povestea a trei hoţi care pătrund prin efracţie în casa unui nevăzător pentru a comite un jaf, gândindu-se că va fi o lovitură uşoară, dar care se transformă pentru ei într-un coşmar.





Filmul regizorului uruguayan Fede Alvarez, care a primit critici elogioase, face parte din noua generaţie de filme horror cu buget redus, menite să facă să tremure megaproducţiile hollywoodiene mizând pe suspansul vechii şcoli, mai degrabă decât pe valurile de sânge şi efectele speciale.



Pe locul doi se clasează superproducţia „Suicide Squad”, cu un buget de 175 de milioane de dolari, cu Will Smith, Jared Leto şi Margot Robbie în distribuţie, şi care a obţinut în acest weekend 12,1 milioane de dolari (în total 283 de milioane de dolari în patru săptămâni de la lansare). Acest film cu antieroi al studioului Warner Bros este inspirat din benzile desenate DC Comics.



Filmul de animaţie „Kubo and the Two Strings” ocupă locul trei pe podium cu 7,9 milioane de dolari (aproximativ 25 de milioane în două săptămâni). Acţiunea filmului se petrece într-un oraş din Japonia medievală. Desenele animate dominate de culorile ocru prezintă epopeea unui băiat prins din urmă de trecutul strămoşilor săi.



Celălalt film de animaţie, „Sausage Party”, despre viaţa secretă a produselor de băcănie, ocupă locul patru cu aproximativ 7,7 milioane de dolari (80 de milioane în trei săptămâni).



O altă premieră, „Mechanic: Resurrection”, în regia lui Dennis Gansel, cu Jason Statham din nou ca protagonist în această continuare a filmului de acţiune din 2011, se plasează pe locul cinci cu 7,5 milioane de dolari. De această dată, Arthur Bishop, personajul lui Statham, se întoarce în lumea crimei pe care o abandonase cu ani în urmă, obligat de acţiunile unei femei misterioase interpretată de Jessica Alba. Astfel, Bishop trebuie să completeze o serie de asasinate ale unora dintre cele mai periculoase personalităţi ale lumii.



Noua producţie Disney, „Pete’s Dragon” coboară un loc obţinând 7,3 milioane de dolari (în total 54,7 de milioane de dolari în trei săptămâni).



„War Dogs” coboară de pe trei pe şapte cu 7,2 milioane de dolari (27,7 de milioane de dolari în două săptămâni). Această comedie în regia lui Todd Phillips prezintă povestea a doi prieteni care profită de războiul din Irak pentru a face avere, răspunzând unei oferte prezentate de armata americană.



Comedia „Bad Moms”, cu Mila Kunis, Kristen Bell şi Kathryn Hahn în roluri de mămici surmenate, obţine 5,7 milioane de dolari (95,4 milioane în cinci săptămâni).



„Jason Bourne”, fostul agent de elită al CIA a cărui viaţă este în pericol, obţine 5,2 milioane de dolari (149,3 de milioane de dolari în cinci săptămâni).

Noua versiune a filmului „Ben-Hur”, o epopee de peste 100 de milioane de dolari a studioului Paramount, se clasează pe ultimul loc, cu un dezamăgitor scor de 4,5 de milioane de dolari (11,2 milioane de dolari în două săptămâni) şi ameninţă să devină marele eşec al verii.