Regele muzicii pop, Michael Jackson, ar fi împlinit astăzi 58 de ani

Lumea întreagă îl comemorează pe cel care a adus contribuţii importante muzicii, dansului şi modei.



Al şaptelea copil al familiei Jackson, Michael a debutat în anul 1964 alături de fraţii săi, în formaţia The Jackson 5, ca principal vocalist, fiind cel mai tânăr membru.



Şi-a început cariera solo în 1971, în timp ce încă era membru al formaţiei.



Albumul „Thriller”, lansat în 1982, rămâne cel mai vândut album din toate timpurile.



Michael Jackson a fost cel care a transformat videoclipul dintr-un instrument de promovare într-o formă de artă desăvârşită. Dovadă sunt videoclipurile unor piese precum „Billie Jean”, „Beat it” sau „Thriller”, devenind primul artist de culoare care a avut succes la MTV.







Michael Jackson este unul dintre puţinii artişti care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame.



Este deţinătorul a 13 recorduri Guinness, incluzând recordul pentru „Cel mai de succes entertainer din toate timpurile”, 14 premii Grammy, 26 premii A.M.A. (American Music Awards), 12 premii W.M.A. (World Music Awards), 17 single-uri ce au urcat pe locul 1 în Statele Unite şi vânzări de peste 800 de milioane de discuri.





Michael Jackson a strâns şi a donat peste 300 de milioane de dolari prin intermediul a 39 de acţiuni de caritate şi prin intermediul propriei sale fundaţii, Heal the World.



Artistul s-a stins din viaţa la vârsta de 50 de ani, în reşedinţa lui din California, în urma unui stop cardiac provocat de o supradoză cu un anestezic foarte puternic.