Mel Gibson a câştigat tot ce se putea câştiga la gala australiană a filmului

Seara de miercuri a fost una specială pentru Mel Gibson, prolificul actor şi regizor reuşind să câştige nu mai puţin de 9 trofee, printre care şi premiile pentru cel mai bun film şi regie cu noua sa producţie, "Hacksaw Ridge", cu ocazia celei de-a 6-a gale a Academiei australiene de film (AACTA), desfăşurată la Sydney, conform publicaţiei Daily Mail.



Cineastul a primit premiul pentru regie la 14 ani după ce câştiga un premiu pentru întreaga activitate cinematografică (Global Achievement Award în 2002) din partea Institutului de Film din Australia (Australian Film Institute). De asemenea, acest nou premiu pentru regie vine la 20 de ani după ce Mel Gibson a obţinut Oscarul la aceeaşi categorie cu celebrul film "Braveheart".

După ce a aflat că este câştigătorul premiului, cineastul a urcat pe scenă vizibil emoţionat şi i-a mulţumit Australiei pentru sprijin. Născut la Peekskill, New York, în urmă cu 60 de ani, Mel Gibson s-a stabilit alături de părinţi în Australia, la Sydney, la vârsta de 12 ani.



"Vă mulţumesc. Mă simt foarte onorat. Trebuie să-i mulţumesc Australiei pentru acest film. Este locul unde a început totul pentru mine. (Le mulţumesc) tuturor... autorităţilor, care susţin talentul şi actorii australieni, Film Australia, Film NSW, actorilor şi echipei cu care am colaborat şi care sunt la fel de buni, dacă nu chiar mai buni decât cei mai buni din lume. Nu sunt singurul care vrea să filmeze aici mereu. Ridley Scott mi-a spus acelaşi lucru. Şi el iubeşte Australia. Este cu adevărat extraordinar", a susţinut el.



Producţia "Hacksaw Ridge" a câştigat şi premiul pentru cel mai bun film. Cu această ocazie, producătorul australian Paul Currie a vorbit şi în numele colegului său american de producţie, Bill Mechanic. "(Bill) este foarte recunoscător şi cu toţii suntem foarte recunoscători pentru acest premiu... Am spus-o de multe ori că 'Hacksaw Ridge' nu ar fi fost făcut fără sprijinul pe care l-am primit. Trebuie să le mulţumim în primul rând extraordinarilor actori australieni din distribuţie, lui Sam Worthington, Luke Bracey, Teresei Palmer care în curând va fi mămică, marelui Hugo Weaving şi lui Rachel Griffiths".



Starul din "Hacksaw Ridge", Andrew Garfield, a câştigat premiul pentru cel mai bun actor în rol principal, iar colegul său Hugo Weaving pe cel pentru cel mai bun actor în rol secundar.



"Este o adevărată onoare, iar acest film nu ar fi fost ceea ce este fără Mel. Sclipirea lui Mel, pasiunea şi abilitatea sa de a-i face pe toţi din jurul său să se simtă apreciaţi şi importanţi (...) Îi sunt foarte recunoscător şi a fost o adevărată plăcere să joc în acest film", a declarat Garfield.



Andrew Knight şi Robert Schenkkan au câştigat premiul AACTA pentru scenariu original cu filmul lui Mel Gibson şi i-au mulţumit cineastului pentru oportunitatea de a colabora, remarcând în acelaşi timp şi calităţile extraordinare ale actorilor care au adus acest proiect cinematografic la viaţă.



La doar 18 ani, australianca Odessa Young a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare feminină cu rolul din "The Daughter", iar Miranda Otto (celebră în rolul Eowyn din trilogia "Lord of the RIngs") a câştigat şi ea primul său premiu AACTA pentru cel mai bun rol secundar feminin cu interpretarea din acelaşi film.



Filmul regizat de Mel Gibson a primit premii şi pentru imagine, montaj, sunet şi decoruri.



Actriţa Isla Fisher ("The Great Gatsby") a primit AACTA Trailblazer Award. În discursul său de acceptare, actriţa roşcată în vârstă de 40 de ani i-a mulţumit lui Donald Trump "pentru că a demonstrat că şi oamenii portocalii şi fără nicio calificare pot câştiga lucruri..."



Premiile AACTA sunt cele mai prestigioase premii ale industriei filmului şi televiziunii din Australia, reprezentând echivalentul australian al Premiilor Oscar din Statele Unite sau al Premiilor BAFTA din Marea Britanie.