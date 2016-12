YouTube Rewind: Carla's Dreams, pentru al doilea an consecutiv în topul celor mai vizualizaţi artişti pe YouTube România

Trupa Carla's Dreams domină, pentru al doilea an consecutiv, clasamentul celor mai vizualizate videoclipuri muzicale de pe YouTube în 2016, în România, în timp Inna şi Cat Music au depăşit două milioane de abonaţi, arată statistica YouTube Rewind, publicată miercuri de Google.



Potrivit celei de-a patra ediţii a YouTube Rewind România, trupa Carla's Dreams este, pentru al doilea an consecutiv, în fruntea topului cu melodiile „Sub pielea mea” (locul 1) cu peste 55 de milioane de vizualizări şi „Acele” (locul 2) cu 45,8 milioane de vizualizări. Tot pe cei de la Carla's Dreams îi găsim şi pe poziţia 5 a ierarhiei, cu piesa „Imperfect”.



La nivel global, cele mai vizualizate clipuri pe YouTube au fost, în 2016: Adele Carpool Karaoke, Pen-Pineapple-Apple-Pen/PIKO-TARO şi What's inside a Rattlesnake Rattle?



Cât priveşte videoclipurile muzicale intenaţionale, pe primele trei locuri s-au clasat: Fifth Harmony — Work from Home ft. Ty Dolla $ign, Calvin Harris — This Is What You Came For (Official Video) ft. Rihanna şi Hasta el Amanecer — Nicky Jam | Video Oficial.



Topurile YouTube Rewind includ, cu puţine excepţii, creaţii româneşti încărcate pe platforma video, în 2016, şi sunt create pe baza vizualizărilor din România, luând în calcul şi gradul de interactivitate al videoclipurilor şi tipul lor. Ierarhizarea materialelor video a fost făcută în funcţie de numărul de vizualizări realizate din România.



