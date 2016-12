Un magazin al viitorului va fi lansat anul viitor în Seattle

Sursa: digi24.ro Foto: captură video 06.12.2016 17:09

Americanii de la Amazon vor lansa anul viitor în Seattle primul magazin Amazon Go. Este vorba de un concept nou, în care angajaţii se vor ocupa doar de aranjarea produselor pe rafturi, magazinul nefiind dotat cu case de marcat.



Deşi arată ca orice alt magazin, Amazon Go este foarte diferit: nu există case de marcat la ieşire, rafturile sunt dotate cu senzori, camere de filmat şi inteligenţă artificială.



Conceptul este simplu şi combină ideea magazinului clasic cu modul de funcţionare al magazinelor online. La intrare clientul, care trebuie să descarce aplicaţia Amazon şi să îşi creeze un cont, scanează un cod pentru a semnala că este prezent în magazin. Din acel moment sistemul va şti exact ce a luat clientul de pe raft(inclusiv ce a pus la loc) şi va actualiza coşul virtual. După ce a finalizat cumpărăturile, este suficient să părăsească magazinul şi va primi pe email o factură care conţine tot ce a cumpărat iar cardul asociat contului Amazon va fi taxat.



Pentru moment magazinul Amazon Go este în varianta de test şi este disponibil doar angajaţilor companiei, însă americanii anunţă că acesta va fi deschis publicului în prima parte a anului viitor.