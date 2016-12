VIDEO

Trailerul pentru Transformers: The Last Knight a fost lansat în mod oficial

Primul trailer pentru filmul Transformers: The Last Knight a reuşit să surprindă printr-o scenă extrem de interesantă.



Cei de la Paramount îl numesc teaser trailer, dar pe parcursul a două minute şi 25 de secunde, noul material publicat de aceştia oferă numeroase detalii în legătură cu următorul film din seria Transformers. Numit Transformers: The Last Knight, acesta va fi regizat de către Michael Bay şi îl va avea în centrul acţiunii pe Optimus Prime.







Din câte se pare, Optimus descoperă Cybertron, vechea sa planeta. Aceasta este distrusă în totalitate, iar liderul autoboţilor află că el este responsabil pentru acest lucru. Din fericire, există o modalitate prin care planeta poate fi readusă la viaţă, însă Optimus va avea nevoie să obţină un anumit artefact, care se găseşte pe Pământ.



Mark Wahlberg va interpreta din nou rolul lui Cage Yeader, un inventator cu numeroase probleme, iar Stanley Tucci îl va juca pe Joshua Joyce, arogantul şef al celor de la KSI, responsabil de crearea lui Galvatron. De asemenea, Josh Duhamel îl va interpreta pe William Lennox, iar distribuţia îi va mai include şi pe Tyrese Gibson şi John Turturro.



Anthony Hopkins este cel care narează trailerul de mai sus, care include câteva scene istorice. Dar probabil cea mai ciudată dintre acestea este cea în care Optimus pare a se lupta cu Bumblebee. Rămâne, totuşi, de văzut ce se va întâmpla în film.



Transformers: The Last Knight va debuta în cinematografe pe 23 iunie 2017.