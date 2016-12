Jamie Dornan este cel mai sexy bărbat din 2016, potrivit revistei Glamour

Actorul Jamie Dornan, protagonistul francizei cinematografice ”Cincizeci de umbre ale lui Grey/ Fifty Shades of Grey”, a fost desemnat cel mai sexy bărbat din 2016 de editorii ediţiei britanice a revistei Glamour, informează allocine.fr.



După ce revista People l-a desemnat pe Dwayne Johnson, în noiembrie, cel mai sexy bărbat în viaţă din 2016, a venit rândul editorilor de la Glamour UK să dezvăluie numele preferatului lor.



Acesta este actorul nord-irlandez Jamie Dornan, protagonistul francizei cinematografice ”Fifty Shades of Grey”.



În 2015, acest titlu a revenit unui alt actor, Aidan Turner.



Jamie Dornan va putea fi văzut în această iarnă pe marile ecrane alături de Dakota Johnson în cel de-al doilea film al francizei ”Fifty Shades of Grey”, intitulat ”Fifty Shades Darker”, ce va avea premiera în România pe 10 februarie.



Ultimul film al trilogiei ”Fifty Shades” va avea premiera pe marile ecrane în anul 2018.



Jamie Dornan a avut o relaţie cu actriţa Keira Knightley din 2003 până în 2005. S-a căsătorit cu actriţa şi cântăreaţa Amelia Warner în comitatul britanic Somerset, pe 27 aprilie 2013. Prima fiică a cuplului, Dulcie, s-a născut în noiembrie 2013. A doua fiică a cuplului a venit pe lume pe 16 martie 2016.



Jamie Dornan este un actor şi muzician nord-irlandez care a devenit cunoscut pe plan internaţional după rolul pe care l-a interpretat în filmul ”Marie Antoinette”, regizat de Sofia Coppola, în 2006. S-a remarcat apoi în serialul ”Once Upon A Time” şi în miniseria TV ”The Fall”, produsă de postul BBC Two. A devenit celebru graţie rolului principal masculin din trilogia cinematografică ”Fifty Shades”.