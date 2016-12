Efectul benefic al algelor asupra organismului

Algele, numite şi „iarbă de mare”, sunt plante răspândite atât în ape sărate şi dulci, cât şi pe sol, pietre sau chiar copaci, în anumite cazuri.



Pe de o parte, pot fi considerate un detoxifiant, pentru că accelerează arderea grăsimilor şi facilitează eliminarea toxinelor iar, pe de altă parte, stimulează activitatea glandelor endocrine, în special a hipofizei, pancreasului şi tiroidei. De asemenea, algele roşii ajută sistemul imunitar să răspundă la atacurile virusurilor şi un consum regulat de alge poate reduce atât numărul de atacuri virale, cât şi severitatea lor. Nu în ultimul rând, consumul de alge ajută la combaterea oboselii şi a îmbătrânirii celulare.



Algele conţin şi beta caroten - care acţionează ca un antioxidant - precum şi proteine, polizaharide, fibre care ajută la accelerarea tranzitului intestinal, dar şi clorofilă, substanţă cu efect regenerant. Consumul de alge are multe alte beneficii asupra sănătăţii. Acestea stimulează atât circulaţia sanguină, cât şi metabolismul şi ajută organismul să elimine surplusul de grăsime. Ele au proprietăţi cicatrizante şi bactericide, iar prin enzimele pe care conţin ajută la digestie.



Nutriţioniştii recomandă consumul de alge marine prin diverse reţete, iar cel mai uşor de gătit sunt algele nori, wakame şi kombu.



Nori este una dintre cele mai răspândite tipuri de alge, folosită în bucătăria asiatică, în special în Japonia fiind unul din ingredientele principale la prepararea sushi-ului. Conţine proteine, fibre, minerale (fier, calciu), este bogată în vitamina B1, betacaroten, acid folic, iod şi acizi graşi omega-3.



Poate fi un remediu pentru arsurile la stomac, are proprietăţi anticancerigene şi diminuează riscul apariţiei ulcerului. Pentru un sushi cât mai bun, se recomandă folosirea orezului brun, a unor fâşii de morcov, felii de avocado, ţelină şi pastă de susan.



Wakame, o algă recomandată în special femeilor, ajută la buna funcţionare a organelor reproducătoare şi previne balonarea. Bogată în vitamina B, calciu şi magneziu, ea are şi un efect diuretic. Se recomandă păstrarea algelor Wakame în apă pentru o jumătate de oră, abia apoi este indicată fierberea acestora şi pregătirea unei salate delicioase, eventual în combinaţie cu castraveţi.



Dacă doreşti să slăbeşti, algele Kombu sunt perfecte pentru tine, deoarece stimulează arderea grăsimilor şi menţin senzaţia de saţietate, accelerând în acelaşi timp metabolismul. De asemenea, fiind foarte bogate în iod, ele ajută la reglarea funcţiei glandei tiroide. Ele pot fi consumate uscate, în supele de zarzavaturi, sau sub formă de pastile.



Algele roşii reprezintă un bun expectorant şi emollient. Ele se folosesc în tratarea bolilor respiratorii care se manifestă prin tuse iritantă, probleme pulmonare sau bronşită. Algele roşii au proprietăţi care pot oferi protecţie în faţa virusurilor ce provoacă răceli şi pot fi utilizate ca tratament de susţinere în viroze.