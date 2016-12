Ceaiul de oregano, un remediu naturist pentru dureri în gât, sinuzită şi infecţii

Sursa: www.libertateapentrufemei.ro Foto: Comments on 05.12.2016 16:35

Ceaiul de oregano este recomandat în cazul în care aveţi dureri în gât, sinuzită sau infecţii. Este un bun antioxidant şi are proprietăţi antibacteriene.



Lămâia şi ghimbirul simple sau combinate sunt sănătoase mai ales în sezonul rece când ne confruntăm cu gripe, răceli, nas înfundat, dureri în gât, etc.



O variantă este şi ceaiul de oregano, acel oregano cunoscut de toată lumea, care este folosit la pizza, paste şi alte preparate.



Ceaiul de oregano, un remediu naturist – luptă împotriva infecţiilor



Oregano este un puternic antioxidant şi are proprietăţi antimicrobiene, ceea ce îl face ideal în tratarea afecţiunilor şi bolilor specifice sezonului rece. Oregano conţine fibre, fier, magneziu, vitamina E, calciu, acizi graşi omega, mangan şi triptofan ce susţine sistemul imunitar şi luptă împotriva infecţiilor. Oregano şi ceaiul de oregano au proprietăţi antiinflamatorii, sunt un remediu bune pentru osteoporoză şi arterioscleroză.



Această iarbă aromatică este bună şi în cazuri de astm, bronşită, balonare, arsuri la stomac, crampe, constipaţie.



Mai este indicat şi în dureri de cap, musculare, de dinţi şi infecţii gingivale.



Un studiu a arătat că oregano are de 42 de ori mai mulţi antioxidanţi decât un suc de mere. Aceşti antioxidanţi ajută la scăderea colesterolului şi reduc cancerul de colon.



Ceaiul de oregano, un remediu naturist – pentru răceli



Ceaiul de oregano creşte producţia de transpiraţie şi ajută la detoxifiere. Acţionează ca un bun expectorant ce acţionează la eliminarea flegmei. Pentru rezultate mai bune adăugaţi ulei de oregano în lampa de aromaterapie sau difuzor pentru a inhala aburii.



Cum prepari ceaiul de oregano



Ai nevoie de 4-6 frunze de oregano proaspete, 2 şi 1/2 căni de capă, 1 lingură miere naturală. Fierbe apa, toacă oregano şi mai lasă pe foc domol 10 minute. După acest interval luaţi ibricul de pe foc şi lăsaţi să se odihnească 5 minute. Strecuraţi şi savuraţi.



Ceaiul de oregano, un remediu naturist – pentru acnee, piele, mătreaţă



Ceaiul de oregano este recomandat şi în cazul unui ten cu acnee, unui scalp cu mătreaţă. Mai poţi face o baie în care adăugaţi câteva picături de ulei esenţial de oregano pentru a vă deschide sinusurile. Aburii vă vor face bine şi vă vor desfunda nasul şi căile respiratorii.