Actriţa Amy Schumer negociază pentru un rol în filmul Barbie

Actriţa de comedie Amy Schumer, cunoscută pentru discursurile ei sincere despre sex şi politică, se află în negocieri pentru un rol în filmul "Barbie", realizat de Sony Pictures, informează The Guardian.

Filmul, care va avea premiera în vara lui 2018, este un amestec de animaţie şi live action. Barbie va avea o aventură în lumea reală, şi, potrivit Deadline, realizează că "perfecţiunea vine din interior, nu din exterior, şi apoi cheia fericirii este să crezi în tine, liber şi fără obligaţii la a ţinti standarde ale perfecţiunii". Barbie se întoarce acasă pentru a-şi salva prietenii-păpuşi.

Compania Sony a cumpărat drepturile de la Mattel în 2014, care au generat vânzări de 3 miliarde de dolari cu cele 180 de păpuşi Barbie.

Scenariul original a fost scris de Jenny Bicks, care a fost înlocuită de Hilary Winston. Această versiune este scrisă de Amy Schumer şi sora ei, Kim Caramele.

Un regizor pentru această peliculă încă nu a fost ales. Reese Witherspoon este producătoare şi ar putea să joace în filmul biografic despre creatorul păpuşii, Ruth Handler.

Amy Schumer, care a devenit celebră după ce a jucat în filmul ''O tipă dezastru/ Trainwreck", poate fi văzută în drama "Thank you for your service", de Jason Hall, şi într-un alt film la care a scris scenariul împreună cu Jennifer Lawrence, în care vor juca amândouă.