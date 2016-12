Cinci trucuri pentru a nu mânca mult de Revelion

31.12.2016

La masa de Revelion tentaţiile sunt atât de mari, tocmai pentru că toţi vrem să intrăm în noul an cu bucate alese pe masă. Cârnaţi, sărmăluţe, fripturi, dar şi torturi decadente ori prăjituri care mai de care mai apetisante ne vor face cu ochiul de pe masa aranjată cu bun gust. Ar fi bine totuşi să ţinem cont de câteva sfaturi pentru a nu face indigestie a doua zi sau pentru a nu acumula kilograme în plus, chiar acum, la final de Sărbători.



Începe ziua cu mişcare



Exerciţiul fizic este foarte important pentru menţinerea sau pierderea în greutate, afirmă experţii. De asemenea, fiind o perioadă uşor stresantă ca urmare a rudelor şi cadourilor, exerciţiile fizice vor face bine şi psihicului, care se va simţi mult mai relaxat. În cazul în care pur şi simplu nu ajungi la sala de sport, fă tot ce poţi pentru a te mişca cel puţin 10-15 min pe zi. Chiar şi aceste minute fac diferenţa!



Consumă un mic dejun sănătos



Studiu după studiu confirmă faptul că persoanele care mănâncă foarte bine la micul dejun, mănâncă mai puţine calorii pe tot parcursul zilei. Nu sări peste micul dejun, deoarece acesta alimentează creierul, împrospătează metabolismul şi te ajută să realizezi orice sarcină mai bine. Plus că vei mânca mai puţin la petrecerea dintre ani!



Cântăreşte-te!



Ştim cu toţii: cântarul nu este neapărat cel mai bun prieten al nostru (mai ales de sărbători), pentru că este extraordinar de sincer. Cu toate acestea, e vital să ne folosim de sinceritatea lui pentru a observa dacă greutatea noastră fluctuează sau nu. Este normal să luam puţin în greutate (şi de cele mai multe ori aceasta va surveni ca urmare a balonării), dar cântarul ne va ajuta să nu trecem de un anumit număr!



Pune puţin în farfurie



Studiile au arătat că mâncăm atât cât este în farfurie, pentru că avem tendinţa de a termina tot. Din acest motiv este important ca porţiile pe care le consumăm să fie atât cât avem nevoie, nu mai mult şi nici mai puţin. Important de ştiut este că sosurile (maioneza, sosurile de friptură) au tendinţa de a se depune foarte rapid, aşa că ar fi mai bine să le eviţi!



Mănâncă proteine slabe



Aportul de proteine din carne slabă, carne de pasăre fără piele, lactatele cu conţinut scăzut în grăsimi, fructe de mare şi fasole te va face să te simţi sătulă o perioadă mai lungă de timp. Ar fi bine, dacă mergi la restaurant, să alegi un meniu tip bufet, astfel încât să nu fii nevoită să mănânci doar ceea ce ţi se oferă la masă. Iar dacă eşti la o petrecere cu prietenii, să ai tu grijă să existe în meniu şi acest tip de alimente.