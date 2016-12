Un pui de girafă dintr-o specie rară a venit pe lume la o grădină zoologică din Marea Britanie

Un pui de girafă Rothschild, o specie rară, ameninţată cu dispariţia deoarece în prezent au mai rămas în viaţă sub 1.600 de exemplare, s-a născut la Grădina Zoologică din Chester (nord-estul Marii Britanii).„Tula, mamă pentru prima oară, a dat naştere celui mai preţios cadou de Crăciun”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a grădinii, alături de o fotografie cu puiul care face primii paşi alături de mama sa.„Girafele Rothschild sunt grav ameninţate (cu dispariţia — n.r.) şi suntem încântaţi de venirea pe lume a unui nou exemplar”, subliniază într-un comunicat dat publicităţii joi Sarah Roffe, responsabilă cu îngrijirea girafelor la grădina zoologică. În document se vorbeşte şi despre „extincţia tăcută” a acestei specii ameninţată de distrugerea habitatului natural şi de braconaj.Puiul de girafă, care nu a primit un nume deoarece nu se cunoaşte deocamdată sexul său, măsoară deja peste 1,8 metri înălţime.„Când se va obişnui cu picioarele sale lungi, îi vom face cunoştinţă cu restul turmei însă, deocamdată, este important ca (mama şi) puiul să petreacă un timp împreună”, a mai spus Roffe.În mediul natural, girafele Rothschild trăiesc în Kenya şi Uganda şi se disting de celelalte specii prin liniile albe de dimensiuni mai mari şi prin lipsa petelor negre de sub genunchi.Numele lor vine de la zoologul britanic şi creatorul muzeului de istorie naturală din Tring (centrul Marii Britanii), Walter Rothschild. Acestor girafe li se mai spune şi Baringo — cu referire la lacul Baringo din Kenya, zonă în care trăiesc încă în sălbăticie — dar mai sunt numite şi girafe ugandeze, de la cea de-a doua ţară în care pot fi întâlnite în mediu natural — chiar dacă în Uganda populaţia acestor girafe a scăzut cu peste 90%.La începutul acestui an, specialiştii în girafe de la grădina zoologică amintită au fost în Uganda pentru a contribui la încercările de protejare a acestor animale. În plus, ei au participat la primul recensământ al girafelor Rothschild.În prezent, mai puţin de 98.000 girafe au rămas în Africa. Acestea animale au dispărut din Senegal, Nigeria, Burkina Faso, Guinea, Mali, Mauritania şi Eritreea.Prima ţară din Africa ce a pus bazele unei strategii de conservare a lor a fost Niger, stat care a realizat, în 1990, că deţinea ultimele 50 de girafe din vestul Africii. Astăzi, în Niger trăiesc circa 450 de exemplare. Kenya pregăteşte o strategie similară, iar Uganda a arătat şi ea interes în acest sens.În septembrie, un studiu ale cărui rezultate au fost publicate în revista „Current Biology”, a dezvăluit că pe Terra există patru specii de girafe distincte genetic şi nu doar o singură specie cum se credea (Giraffa camelopardalis).