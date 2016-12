Topul celor mai piratate seriale de televiziune în 2016: De la „Game of Thrones” la „Westworld”

„Game of Thrones” se află pe prima poziţie în lista celor mai piratate seriale de televiziune pentru al cincilea an consecutiv. Pe poziţia a doua se clasează „The Walking Dead”, urmat de noul western ştiinţifico-fantastic „Westworld”, produs de HBO.



Prezentăm lista de 10 cele mai piratate seriale de televiziune în 2016, potrivit torrentfreak.com:



1. „Game of Thrones”

2. „The Walking Dead”

3. „Westworld”

4. „The Flash”

5. „Arrow”

6. „The Big Bang Theory”

7. „Vikings”

8. „Lucifer”

9. „Suits”

10. „The Grand Tour”.



„Game of Thrones” este seria cea mai longevivă, produsă şi difuzată de HBO. Al şaselea sezon a avut o medie de 25 de milioane de telespectatori, ceea ce l-a făcut cel mai vizionat serial difuzat de către postul tv.



Serialul „Game of Thrones”, premiat cu Emmy şi bazat pe romanele lui George R. R. Martin, a fost cel mai piratat serial de televiziune din anul 2015, cu aproximativ 14,4 milioane de downloadări ilegale.



Dacă episodul final din al cincilea sezon al serialului „Game of Thrones” a generase cea mai mare audienţă din istoria acestui show TV, cu o medie de 8,11 milioane de telespectatori, în SUA, premiera sezonului VI pe HBO a fost privită nu mai puţin de 10.7 milioane de telespectatori, conform Hollywood Reporter.



Încă de la lansare, „Game of Thrones” a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. Anul trecut, serialul a fost cel mai căutat produs de televiziune de pe motorul de căutare Google şi cel mai dezbătut serial pe conturile reţelei de socializare Facebook din Statele Unite.