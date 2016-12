TOP CINEMA: „Rogue One: A Star Wars story” - rămâne în fruntea box-office-ului nord-american

Filmul „Rogue One”, noul lungmetraj din seria „Star Wars”, s-a menţinut în fruntea box-office-ului nord-american şi în weekendul de Crăciun, potrivit cifrelor provizorii publicate de agenţia Exhibitor Relations.



Acest prim episod inspirat de saga intergalactică — din care lipsesc legendarele personaje Luke Skywalker, Han Solo şi Prinţesa Leia — prezintă misiunea unui comando al Rebeliunii pentru a recupera planurile Stelei Morţii (Death Star), arma de distrugere a Imperiului. Povestea se plasează înainte de primul episod lansat în 1977, „Star Wars: A New Hope”.







Ca şi în „The Force Awakens”, proiectoarele sunt aţintite asupra unei noi eroine, Jyn Erso, o mercenară a Rebeliunii interpretată de britanica Felicity Jones. Jyn este fiica lui Galen Erso (Mads Mikkelsen), un om de ştiinţă înrolat de Imperiu pentru a fabrica arma letală Steaua Morţii. Îndelung aşteptat de fanii din toată lumea, acest prim spin-off inspirat din seria „Star Wars”, în regia lui Gareth Edwards, a avut încasări în acest weekend de 71,5 de milioane de dolari în SUA şi Canada, cifrând suma totală la 293 de milioane de dolari.



Imediat după saga intergalactică se poziţionează filmul de animaţie „Sing” care în acest weekend a avut încasări de 35 de milioane de dolari, 56 de milioane în această săptămână. Într-o lume locuită de animale cu comportament umane, un koala organizator de spectacole lansează un concurs de canto pentru a salva teatrul său. Toţi actorii care şi-au împrumutat vocea pentru această producţie a studioului Illumination-Universal cântă, inclusiv Matthew McConaughey, alături de Scarlett Johansson şi Reese Witherspoon.



Acest film de animaţie alături de „Rogue One: A Star Wars Story” a făcut dificilă lansarea în cinematografe a premierelor „Passengers”, „Assassin”s Creed” şi „Why Him?, care s-au plasat pe următoarele locuri în această ordine.





Cu provocarea de a-i aduce împreună pe Jennifer Lawrence şi Chris Pratt, două staruri importante ale momentului, se prezintă filmul de science fiction „Passengers”, al realizatorului Morten Tyldum („The Imitation Game”, 2014).



Lawrence şi Pratt sunt doi pasageri din capsula de hibernare a unei nave spaţiale lansate în căutarea vieţii pe altă planetă, care se trezesc cu 90 de ani mai devreme decât data prevăzută. Regizat de norvegianul Tyldum şi primit cu critici împărţite, filmul a avut încasări de numai 14,3 de milioane de dolari în primul său weekend de debut în cinematografe.







În cinematografele americane a debutat în acest weekend şi „Assassin”s Creed”, adaptarea pentru marele ecran al jocului video omonim în care joacă Michael Fassbender şi Marion Cotillard. Regizat de Justin Kurzel („Macbeth”, 2015), „Assassin”s Creed” prezintă povestea lui Callum Lynch (Fassbender) care călătoreşte prin amintirile sale pentru a lua legătura cu strămoşul său Aguilar din Spania Inchiziţiei secolului XV. Filmul a avut încasări de 10,3 milioane de dolari (17,5 milioane într-o săptămână).



Bryan Cranston şi James Franco formează cuplul comic din „Why Him?”, al regizorului John Hamburg („Along Came Polly”, 2004). Filmul tratează tema ciocnirii a două generaţii reprezentată de un tată super-protector (Cranston) şi de logodnicul fiicei sale (Franco), un tânăr şi extravagant milionar din Silicon Valley, care vrea să se căsătorească cu ea. Comedia a avut încasări de 9,8 milioane de dolari în acest weekend.



În partea de jos a Top 10 s-au clasat:



6 — „Moana” (Vaiana) filmul de animaţie al studioului Disney, care prezintă aventurile unei prinţese polineziene plină de curaj a avut încasări suplimentare de 6,5 milioane de dolari (179 de milioane în total).



7 — Comedia „Office Christmas Party” a regizorilor Will Speck şi Josh Gordon, cu Jennifer Aniston, Jason Bateman şi Olivia Munn, despre o petrecere organizată de o companie în scopul de a impresiona un mare client, care ia o întorsătură proastă atunci când angajaţii se dezlănţuie, a avut în weekend încasări de 5 milioane de dolari (42 de milioane în 3 săptămâni).



8 — „Collateral Beauty”, un film despre un publicitar strălucit care se afundă în depresie după o tragedie, coboară pe 7 cu încasări de 3,6 de milioane de dolari (14,6 în două săptămâni).



9 — „Dangal” este surpriza săptămânii. Filmul regizorului indian Nitesh Tiwari relatează povestea reală a unui fost luptător care îşi antrenează fetele să participe la campionatul de lupte. Filmul a avut încasări de 3,2 milioane de dolari în acest weekend.



10 — „Manchester by the sea”, unul din favoritele la premiile Oscar a avut încasări de 3,1 milioane de dolari (20 de milioane în şase săptămâni de difuzare).