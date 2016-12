Update

Actriţa Carrie Fisher, una dintre vedetele francizei Star Wars, a suferit un infarct

Actriţa americană Carrie Fisher, una dintre vedetele francizei ”Star Wars”, se află în stare critică, după ce a suferit un infarct, vineri, în timp ce se afla la bordul unui avion, infomează BBC.



Celebra actriţă, interpreta personajului Prinţesa Leia din franciza cinematografică ”Războiul stelelor/ Star Wars”, a intrat în stop cardiac la bordul unui avion care efectua o cursă de la Londra la Los Angeles, precizează cotidianul american LA Times.



Câţiva pasageri au încercat să o salveze cu ajutorul unor tehnici de resuscitare. Carrie Fisher a fost transportată de urgenţă la un spital din Los Angeles imediat după ce avionul a aterizat în metropola americană, vineri, în jurul prânzului (ora 20.00 GMT), relatează TMZ.com.



Carrie Fisher, în vârstă de 60 de ani, se afla în Marea Britanie pentru a-şi promova cea mai recentă carte, ”The Princess Diarist”.



Un reprezentant al poliţiei americane a dezvăluit pentru postul de televiziune NBC că starea de sănătate a actriţei ”nu este bună”.



Unii dintre pasagerii aflaţi la bordul acelei aeronave au publicat deja pe Twitter câteva mesaje în care au descris incidentul.



”Nu ştiu cum să procedez în acest caz, dar Carrie Fisher a încetat să mai respire în timp ce se afla la bordul avionului care o aducea acasă. Sper că va fi OK”, a scris Anna Akana.



”Mulţumesc echipajului companiei United, care a intrat imediat în acţiune, dar şi acelui medic minunat şi acelor infirmiere aflate la bord şi care au dat o mână de ajutor”, a dezvăluit aceeaşi utilizatoare a platformei Twitter.



”Sunt complet şocat”, a scris un alt pasager, Brad Gage. ”Anna Akana şi eu stăteam chiar pe rândul de scaune din faţa celui în care se afla Carrie Fisher, în avionul care ne aducea de la Londra. Ea a fost luată din avion de echipajele de urgenţe medicale”, a adăugat el.



Infarctul actriţei americane s-a produs cu aproximativ 15 minute înainte ca avionul să aterizeze pe aeroportul din Los Angeles, afirmă TMZ.com. Un medic care se afla bordul aeronavei i-a administrat artistei manevre de resuscitare (CPR).



Compania aeriană United Airlines a dat publicităţii un comunicat de presă în care a precizat că avionul care efectua cursa 935 de la Londra la Los Angeles a fost întâmpinat pe pistă de personal medical de specialitate, după ce echipajul aeronavei a raportat că unul dintre pasageri se afla ”în stare de inconştienţă şi nu răspundea la stimulii externi”.



Potrivit agenţiei de presă Reuters, compania aeriană nu a dezvăluit numele pasagerului care a suferit acel infarct.



Carrie Fisher, născută pe 21 octombrie 1956, este fiica actriţei Debbie Reynolds şi a cântăreţului Eddie Fisher. A devenit celebră cu rolul Prinţesei Leia din trilogia iniţială a francizei ”Star Wars” (1977-1983), pe care l-a reluat şi în cel mai recent film din această serie, ”Star Wars: Trezirea Forţei”. S-a remarcat şi în alte filme, precum ”Şampon/ Shampoo” (1975), ”Fraţii Blues/ The Blues Brothers” (1980), ”Hannah şi surorile ei/ Hannah and Her Sisters” (1986), ”Vecinii/ The Burbs” (1989) şi ”Când Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally” (1989).



Actriţa americană a scris patru romane şi trei volume de memorii şi a fost căsătorită cu muzicianul Paul Simon în perioada 1983-1984.



Carrie Fisher a avut apoi o relaţie cu impresarul Bryan Lourd în perioada 1991 - 1994). Cei doi au împreună o fiică, Billie Catherine Lourd, născută pe 7 iulie 1992.



În cel mai recent volum de memorii, Carrie Fisher a dezvăluit că ea şi Harrison Ford, interpretul personajului Han Solo în franciza ”Star Wars”, au avut o aventură în timpul filmărilor de la primul lungmetraj din această serie cinematografică. În acea periadă, Carrie Fisher avea vârsta de 19 ani, iar Harrison Ford avea 33 de ani, era căsătorit şi avea doi copii.