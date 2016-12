Actriţa franceză Michèle Morgan a murit la vârsta de 96 de ani

Michèle Morgan, una dintre cele mai cunoscute actriţe din cinematografia franceză din secolul al XX-lea, a murit la vârsta de 96 de ani, informează site-ul cotidianului Le Figaro.



Michèle Morgan, al cărei nume real a fost Simone Roussel, posesoarea ”celor mai frumoşi ochi din cinematografia franceză”, a murit marţi, 20 decembrie, a anunţat familia artistei.



”În cel de-al 97-lea an, cei mai frumoşi ochi ai cinematografiei s-au închis definitiv în această dimineaţă, marţi, 20 decembrie”, a anunţat familia actriţei într-un comunicat de presă.



Privirea ei, de un albastru limpede, puţin enigmatică şi absentă, a făcut-o să fie adeseori comparată cu Greta Garbo şi l-a inspirat pe Jacques Prévert să scrie una dintre cele mai cunoscute replici din cinematografia franceză, rostită de Jean Gabin personajului interpretat de Michèle Morgan în filmul ”Le Quai des brumes”, regizat de Marcel Carné: ”Ştii, ai ochi frumoşi”.



De altfel, titlul volumului ei de memorii, pe care actriţa l-a publicat în 1977, face referire la acea frază: ”Avec ces yeux-là” (”Cu acei ochi”).



S-a născut pe 29 februarie 1920 în oraşul Neuilly-sur-Seine, o suburbie bogată a Parisului. A plecat de acasă de acasă de la vârsta de 15 ani, mutându-se la Paris, hotărâtă să devină actriţă şi a reuşit să joace în peste 70 de filme. A luat lecţii de actorie de la René Simon în timp ce făcea figuraţie în mai multe filme, pentru a-şi plăti lecţiile de artă dramatică. Frumuseţea ei a fost remarcată de regizorul Marc Allégret, care i-a oferit un rol important în filmul ”Gribouille” din 1937, în care a jucat alături de Raimu.



S-a remarcat apoi în filmul ”Le Quai des brumes”, de Marcel Carné, în 1938, alături de Jean Gabin, şi în pelicula ”Remorques”, în 1941. Cele două filme au ajutat-o să devină una dintre cele mai importante actriţe franceze din acea epocă.



După ce Franţa a fost invadată de trupele germane în 1940, Michèle Morgan a plecat în Statele Unite, unde a semnat un contract la Hollywood cu RKO Pictures. Cariera ei americană s-a dovedit a fi însă dezamăgitoare, cu excepţia filmului ”Joan of Paris”, în care a jucat alături de Paul Henreid în 1942, şi ”Higher and Higher”, cu Frank Sinatra, în 1943. A dat o probă şi era în vedere pentru rolul principal din ”Casablanca”, însă studioul RKO nu i-a dat voie să joace în acea producţie realizată de Warner Bros. A colaborat însă cu studioul Warner Bros la filmul ”Passage to Marseille”, alături de Humphrey Bogart, în 1944.



După Al Doilea Război Mondial, Michèle Morgan s-a întors în Franţa şi şi-a reluat cariera foarte repede, jucând în 1946 în filmul ”La Symphonie Pastorale”, regizat de Jean Delannoy, care i-a adus premiul de interpretare feminină la Festivalul de Film de la Cannes.



Printre alte roluri notabile ale sale se numără cele interpretate în filme precum ”Idolul prăbuşit” (1948), ”Fabiola” (1949), ”Orgolioşii/ Les Orgueilleux” (1953), ”Les Grandes Manoeuvres” (1955) şi ”Maria Antoaneta, Regina Franţei/ Marie-Antoinette reine de France” (1956).



A continuat să joace în filme şi în anii 1960, remarcându-se în ”Lost Command”, o adaptare cinematografică din 1966 a romanului ”Les Centurions”, scris de jurnalistul şi fostul militar Jean Lartéguy.



În anii 1970, s-a retras pentru o perioadă din cinematografie, preferând să aibă doar apariţii punctuale în televiziune şi teatru.



Michèle Morgan, care a întruchipat timp de multe decenii şarmul şi eleganţa franceză, a câştigat de 10 ori titlul de ”cea mai populară actriţă franceză” prin voturile exprimate de publicul din această ţară.



Pentru contribuţia sa la dezvoltarea cinematografiei, Michèle Morgan a fost recompensată cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood. În 1969, guvernul francez i-a atribuit Legiunea de Onoare. În 1992, a primit un trofeu César onorific, iar în 1996 a primit un Leu de Aur onorific la Festivalul de Film de la Veneţia.



A fost şi o pictoriţă talentată, descoperind această ramură artistică în anii 1960. Picta adeseori peşti, deoarece peştele era semnul ei zodiacal. A avut şi o expoziţie ce i-a fost dedicată la galeria pariziană ”Artistes En Lumière à Paris” în perioada 2 martie - 30 aprilie 2009.



Şi-a anunţat retragerea din cinematografie în ianuarie 2001.



Artista fost căsătorită de trei ori: cu William Marshall, în perioada 1942–1948, cu care a avut un copil, cu Henri Vidal (1950-1959) şi cu Gérard Oury, în perioada 1960 - 2006.



Regizorul şi scenaristul Gérard Oury a fost partenerul ei de viaţă timp de aproape 50 de ani, până la moartea sa, în iulie 2006. Cei doi artişti s-au cunoscut în timpul filmărilor de la lungmetrajul ”La Belle que voilà”, în 1949.



O slujbă religioasă în memoria celebrei actriţe franceze va avea loc vineri la biserica Saint-Pierre din Neuilly-sur-Seine, a precizat familia sa. Michèle Morgan va fi înmormântată în cimitirul Montparnasse din Paris, în cavoul familiei sale, vineri după-amiază.