A fost desemnat cel mai bun film străin al anului 2016 de New York Film Critics Circle

Sursa: jurnal.md Foto: collider.com 02.12.2016 18:57

„Toni Erdmann” o coproducţie Germania-Austria-România, regizat de Maren Ade, a fost desemnat „cel mai bun film străin” al anului 2016 de asociaţia New York Film Critics Circle.







Maren Ade, regizoarea şi scenarista filmului „Toni Erdmann”, este absolventa Academiei de Film din Munchen. În 2001, pune bazele Komplizen Film împreună cu Janine Jackowski cu care produce filmul său de diplomă „The Forest for the Trees” (2003). Filmul primeşte o serie de distincţii în traseul festivalier, printre care Premiul Special al Juriului la Festivalul de Film de la Sundance (2005), precum şi o nominalizare la German Film Prize. Următorul lungmetraj semnat de Ade, „Everyone Else”, are premiera mondială în 2009 în Competiţia Oficială a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin. Maren Ade primeşte Ursul de Argint pentru Cel Mai Bun Film (Marele Premiu al Juriului), în vreme ce Birgit Minichmayr e recompensată cu statueta de argint pentru rolul principal feminin. „Everyone Else” a fost distribuit în peste 25 de ţări şi primeşte 3 nominalizări la German Film Award.



Din distribuţia filmului „Toni Erdmann” fac parte Peter Simonischek şi Sandra Hüller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Pütter, Hadewych Minis, Lucy Russell alături de actorii români Vlad Ivanov, Ingrid Bisu, Alexandru Papadopol şi Victoria Cociaş.



Filmat aproape integral în România în vara anului 2014, „Toni Erdmann” este coprodus de Ada Solomon prin Hi Film Productions.



Totodată, New York Film Critics Circle a desemnat musicalul „La La Land” drept „cel mai bun film” al anului 2016.



„La La Land”, cu Ryan Gosling şi Emma Stone, este un tribut adus epocii de aur a musicalurilor hollywoodiene, deşi povestea din film se petrece în contemporaneitate. Pelicula a avut premiera în competiţia Festivalului de Film de la Veneţia, pe 31 august 2016.



Gosling interpretează rolul unui pianist de jazz care se îndrăgosteşte de o actriţă debutantă (Emma Stone). Cei doi întâmpină obstacole pe măsură ce-şi clădesc cariere de succes. De asemenea, JK Simmons, care a câştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul "Whiplash" şi cântăreţul John Legend sunt în distribuţie.