OSCAR 2017: Academia americană a anunţat cele nouă filme străine rămase în cursă

Canadianul Xavier Dolan şi iranianul Asghar Farhadi se numără printre cei nouă regizori cu filme incluse în preselecţia pentru premiul Oscar acordat celui mai bun film într-o limbă străină.



Printre cele nouă filme rămase din cele propuse de cele 85 de ţări aflate în competiţie, „Juste la fin du monde” este fără îndoială unul dintre cele de mare calibru aflate în cursă, după ce a fost distins cu Marele Premiu la ultimul festival de la Cannes.



Această poveste de familie cu accente de isterie, care îi are în distribuţie pe actorii francezi Nathalie Baye, Vincent Cassel sau Marion Cotillard, va fi în competiţie cu „Forushande” (The Salesman), al regizorului iranian Asghar Farhadi.



„Ma vie de courgette”, de Claude Barras, o coproducţie franco-elveţiană, va reprezenta la Oscaruri Confederaţia elveţiană, fiind în cursa şi pentru cel mai bun film de animaţie.



Filmul rusesc „Rai” (Paradis), cu Philippe Duquesne, a fost inclus şi el în preselecţia Academiei. Acest film al lui Andrei Koncealovski este o reflecţie personală şi insolită asupra a trei destine care îşi încrucişează drumurile, în timp ce se confruntă cu realitatea ororilor războiului şi a lagărelor de concentrare naziste.



Pe lângă filmul australian „Tanna”, celelalte filme care au ajuns pe lista de nouă sunt din nordul Europei, precum foarte apreciatul „Toni Erdmann”, al nemţoaicei Maren Aden, filmul norvegian „Kongens Nei” (The King's Choice), regizat de Erik Poppe, filmul danez „Under sandet” (Land of Mine), al regizorului Martin Zandvliet, şi producţia suedeză „En man som heter Ove” (A Man Called Ove), al lui Hannes Holm.



„The Salesman” şi „Toni Erdmann” se numără şi printre cele cinci filme finaliste anunţate luni Asociaţia presei străine de la Hollywood (HFPA), care decernează Globurile de Aur.



Cele cinci filme finaliste pentru premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină vor fi anunţate de 24 ianuarie, înainte de cea de a 89-a ceremonie de decernare a Oscarurilor, care va avea loc la 26 februarie.