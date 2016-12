Actorul Ryan Reynolds a primit o stea pe Walk of Fame

Starul din „Deadpool”, Ryan Reynolds, a transformat ceremonia de dezvelire a stelei sale de pe Walk of Fame din Hollywood, într-o adevărată sărbătoare de familie.Actorul născut în Canada a apărut la ceremonie împreună cu mama sa Tammy, fraţii, nepoţii şi nepoatele, dar şi cu soţia sa, actriţa Blake Lively, şi cei doi copii ai cuplului.„Este un moment special care vine o dată în viaţă, dacă eşti norocos. Fără ei, aş fi fost trist dacă l-aş fi ratat”, a declarat Reynolds după ceremonia de la Los Angeles.Anul 2016 a fost unul bun pentru actorul în vârstă de 40 de ani. Filmul său cu super eroi „Deadpool”, care a avut un buget de 58 de milioane de dolari, a devenit un succes neaşteptat, având încasări de peste 780 de milioane de dolari la nivel mondial.El a primit premiul pentru cel mai bun actor într-o comedie pentru rolul său, precum şi titlul „Entertainer of the Year” la Critics' Choice Movie Awards.Întrebat despre un eventual sequel pentru „Deadpool”, Ryan Reynolds a afirmat că nu poate spune prea multe.„Nu este nimic de spus pentru că nu am voie să zic nimic. Şefa studioului este acolo şi mă va omorî”, a glumit el.