„Rogue One”, noul film derivat din universul Star Wars, debarcă în Europa

Forţa se întoarce: din Franţa şi până în Suedia, trecând prin Olanda, sute de mii de fani ai universului „Star Wars” aşteaptă cu nerăbdare să vizioneze miercuri „Rogue One: A Star Wars Story”, un lungmetraj derivat din legendara saga spaţială, a cărui lansare a fost orchestrată cu grijă de studioul Disney.



Fanii au avut de aşteptat doar un an de la „The Force Awakens” precedentul episod al epopeii a cărui acţiune se petrece cu zece ani după celebra trilogie.



Prezentat în avanpremieră în weekend la Los Angeles, „Rogue One: a Star Wars story”, realizat de britanicul Gareth Edwards („Godzilla”), este lansat miercuri în mai multe ţări europene: Franţa, Belgia, Olanda, Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca. În Republica Moldova, Marea Britanie şi Germania este aşteptat joi.



Acest prim episod („spin off”) derivat din saga intergalactică — din care lipsesc legendarele personaje Luke Skywalker, Han Solo şi Prinţesa Leia — prezintă misiunea unui comando al Rebeliunii pentru a recupera planurile Stelei Morţii (Death Star), arma de distrugere a Imperiului. Povestea se plasează înainte de primul episod lansat în 1977, „Star Wars: A New Hope”.



Ca şi în „The Force Awakens”, proiectoarele sunt aţintite asupra unei noi eroine, Jyn Erso, o mercenară a Rebeliunii interpretată de britanica Felicity Jones. Jyn este fiica lui Galen Erso (Mads Mikkelsen), un om de ştiinţă înrolat de Imperiu pentru a fabrica arma letală Steaua Morţii.



Însoţită de un ofiţer al serviciilor secrete al Rebeliunii, Cassian Andor (Diego Luna) şi de pilotul Bodhi Rook (Riz Ahmed), Jyn va porni în căutarea Stelei Morţii.



Fidel universului „Star Wars”, „Rogue One” reuneşte toate ingredientele care au făcut din această saga un succes planetar: curse de urmărire cu nave spaţiale, celebrii „stormtroopers” în armuri albe, creaturi monstruoase, tragedii familiale şi prezenţa în premieră, dezvăluită de trailer, a maleficului Dark Vader.



Filmul conţine şi o doză bună de umor prin robotul K-2SO, droidul forţelor imperiale reprogramat de rebeli, cu o personalitate puternică şi spirit feminin.



Asemeni „The Force Awakens”, noul film este însoţit de o campanie de marketing bine orchestrată de Disney, care a cumpărat în 2012 drepturile acestei epopei de la George Lucas pentru suma de 4 miliarde de dolari.