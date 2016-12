VIDEO

Adele şi Coldplay, marii câştigători ai galei BBC Music Awards

Adele şi Coldplay au câştigat luni cele mai importante premii în cadrul galei BBC Music Awards.



Adele a câştigat atât premiul pentru Albumului Anului, votat de fani, pentru recentul produs discografic lansat, intitulat „25”, cât şi premiul Single-ul Anului pentru melodia „Hello”.





„Vă mulţumesc pentru acest premiu, sunt puţin jenată de obţinerea lui pentru că albumul meu a ieşit de foarte mult timp pe piaţă”, a spus artista.

Adele nu a luat parte la eveniment, dar a transmis regretele sale şi a explicat că se pregăteşte pentru concertul de pe stadionul Wembley.



Trupa britanică Coldplay, care a câştigat categoria Artistul britanic al anului, a mulţumit într-un mesaj video pentru această reuşită neputând să participe la gală. „Ne pare rău că nu am putut participa, suntem pe cale să concertăm în Australia. Vă mulţumim pentru acest premiu”, au menţionat cei de la Coldplay în mesajul video înregistrat.



Printre alţi câştigători ai galei s-au numărat interpretul compozitor Izzy Bizu, care a obţinut premiul Artistul debutant al anului, şi trupa The 1975, care a primit distincţia Radio 1 Lounge Performance pentru coverul piesei „What Makes You Beautiful” a celor de la One Direction.