Un film biografic dedicat cântăreţei Madonna ocupă primul loc în topul pe 2016 al celor mai bune scenarii neproduse încă la Hollywood

Topul, denumit ”The Black List” (”Lista Neagră”), include scenariile preferate ale producătorilor de top de la Hollywood şi a fost alcătuit pe baza voturilor acestora.



Filmările pentru toate proiectele cinematografice din acest clasament nu vor începe înainte de sfârşitul anului 2016.



”Blond Ambition” s-a clasat în fruntea unei serii de 73 de scenarii, cu 49 de voturi dintr-un total de 250 de voturi exprimate. ”În New York-ul anilor 1980, Madonna întâmpină dificultăţi în lansarea primului ei album, în timp ce se strecoară printre iubiri, celebritate şi reprezentanţi ai industriei muzicale care consideră că femeile sunt «bunuri de unică folosinţă»”, se afirmă în prezentarea acestui proiect cinematografic. Elyse Hollander este un nou venit în industria cinematografică americană şi a scris şi regizat până la acest proiect doar câteva scurtmetraje, potrivit IMBD.com, lucrând, de asemenea, ca asistent de regie la lungmetrajul ”Birdman”, fără însă ca numele să îi apară în caseta tehnică a peliculei.



Trei scenarii ocupă la egalitate locul al doilea, cu 35 de voturi fiecare. ”Life Itself”, aparţinând experimentatului scenarist Dan Fogelman (”Crazy, Stupid, Love”, ”Tangled”), este o dramă ”care aduce împreună o serie de personaje ale căror vieţi se intersectează de-a lungul deceniilor, de pe străzile din New York şi până în regiunile rurale din Spania şi înapoi”. ”The Olympian”, de Tony Tost, este ”povestea adevărată a unui canotor puţin cunoscut, care încearcă să se califice la Jocurile Olimpice din 1984”. ”The Post”, de Liz Hannah, prezintă felul în care doi jurnalişti de la Washington Post, publisherul Katharine Graham şi editorul Ben Bradlee, au trecut peste neînţelegerile dintre ei şi au decis să facă publice documentul ”Pentagon Papers”.



Topul ”The Black List”, publicat în fiecare an începând din 2005, se consideră mai degrabă o colecţie de ”cele mai plăcute scenarii”, însă a devenit deosebit de influent de-a lungul timpului.



Dintre cele peste 1.000 de scenarii publicate în ”The Black List”, aproape o treime au fost produse şi şi lansate în cinematografe, iar multe dintre acele pelicule, precum ”Argo”, ”American Hustle”, ”Juno”, ”The King's Speech”, ”Slumdog Millionaire”, ”Spotlight” şi ”The Revenant”, au câştigat ulterior premii şi trofee prestigioase.



