Fast and Furios 8 primeşte primul trailer şi un nume oficial

Cu mici excepţii, la fiecare 2 ani, am avut parte de un nou film din seria Fast and Furious, iar în 2017 ne pregătim pentru Fast and Furious 8 sau The Fate of the Furious.



Fast and Furios este una dintre cele mai profitabile francize din domeniul cinematografic. Încărcate cu momente de acţiune, filmele au o distribuţie de invidiat şi, aproape de fiecare dată, vedem încă un actor important ce se ataşează proiectului. Din păcate, pe parcursul filmărilor la Fast and Furious 7, Paul Walker ce juca rolului lui Brian şi-a pierdut viaţa. Chiar şi în acest condiţii însă, franciza continuă.



La 16 ani după premiera primului film, fanii filmelor cu maşini se vor putea delecta cu Fast and Furious 8. În 2001 am avut parte de primul astfel de film, iar în 2017 va avea loc premiera Fast and Furious 8. Promovarea acestuia din urmă a început în urmă cu ceva timp, dar abia acum avem parte de un teaser trailer oficial. Tot acum a fost publicat synopsisul sau intriga noii pelicule.



În The Fate of the Furious sau Fast and Furious 8, Vin Diesel va juca rolul principal, la fel ca în trecut. „Acum că Dom şi Letty sunt în luna de miere, Brian şi Mia s-au retras din joc, iar ceilalţi membri ai echipei au fost exoneraţi, echipajul s-a apropiat cel mai mult de aparenţa unei viaţi normale. Dar când o femeie misterioasă (câştigătoarea premiului Oscar – Charlize Theron) îl seduce pe Dom şi îl atrage în lumea crimei, de care nu pare să se poată distanţa, iar cei mai apropiaţi lui sunt trădaţi, vor trăi cu toţii nişte teste cum nu au mai fost văzute în trecut”, se arată în sinopsis.



Pe lângă Vin Diesel, care a reuşit să ajungă în aproape fiecare film din serie, distribuţia The Fate of the Furios este o combinaţie de actori mai vechi sau mai noi. Lista îi include pe Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky şi Kurt Russell. Pentru prima oară în Fast and Furious 8 vor fi Charlize Theron, Scott Eastwood şi Helen Mirren.