10 cele mai aşteptate filme din 2017

Sursa: jurnal.md/eva.ro Foto: EPA 11.12.2016 11:50

Ne apropiem cu paşi repezi de anul 2017 şi de noi provocări cinematografice - James Cameron promite filme 3D fără ochelari, iar Ang Lee ne-a dat o mostră despre cum va arăta viitorul în industria cinematografică filmând „Billy Lynn's Long Halftime Walk” în 3D, la rezoluţie 4K şi cu 120 de cadre pe secundă, de cinci ori mai mult decât tradiţionalul 24 de cadre pe secundă.



Dincolo de provocările tehnologice care ne aşteaptă anul viitor, să vedem ce filme ne fac nerăbdători să păşim mai repede în anul 2017.



Beauty and the Beast



Trailerul filmului a adunat un număr record de vizionări în primele 24 de ore de la lansare, scrie EntertainmentWeekly.com, şi anume 127,6 milioane, acesta fiind principalul indiciu că fantasy-ul live action este aşteptat cu nerăbdare în întreaga lume.



Pelicula nu va fi însă o replică perfectă a poveştii din 1991. Au fost introduse cântece şi personaje noi. În plus, personajul lui Belle a primit o completare a biografiei.



„În animaţie, tatăl ei este inventatorul; am transferat această abilitate lui Belle. Am observat că nu există alte explicaţii în poveste legate de motivul pentru care ea este diferită şi, astfel, respinsă de ceilalţi, în afara faptului că îi plac cărţile. În restul timpului ce face, ne-am întrebat? Aşa că i-am îmbogăţit istoria personală şi am spus că a inventat o maşinărie de spălat, astfel ca, în loc să spele rufe, foloseşte acest timp pentru lectură. Am făcut astfel din Belle un inventator”, a explicat protagonista, Emma Watson.



Kong: Skull Island, premiera în martie 2017



Mult-îndrăgitul King Kong are o istorie formidabilă, care se întinde pe 83 de ani. Iar regizorul Jordan Vogt-Roberts, care semnează noul Kong: Skull Island, promite şi mai mult decât am avut până acum. Într-o imagine publicată pe Entertainment Weekly, Tom Hiddleston şi Brie Larson se găsesc într-un cimitir de oase. Al unor creaturi gigantice: „După mărimea craniilor, ne putem da seama că e vorba de creaturi, altele decât cele cu care ne-a obişnuit King Kong. Al nostru este cel mai mare King Kong văzut vreodată pe ecran, şi asta explică multe dintre cele văzute pe insulă", explică Vogt Roberts. Povestea filmului spune că, în urma unei scanări a suprafeţei terestre cu noi sateliţi ai momentului „insula apare dintr-o dată”, iar personajele sunt trimise să investigheze.

Tom Hiddleston joacă rolul unui fost agent britanic al SAS (Special Airforce Service). Larson este reporter de război, unul care a văzut multe atrocităţi.



Regizorul descrie: „În mod intenţionat evităm să spunem din nou povestea cu frumoasa şi bestia”. În schimb, Skull Island sapă în mitologia ţării de baştină a lui King Kong. Şi parte a mitului este, desigur, talia lui King Kong.



Ghost in the Shell, premiera în martie 2017



Filmul îşi desfăşoară acţiunea într-un viitor distopic, „cyberpunk”, în care o unitate specială a poliţiei se ocupă de infracţiunile IT, cibernetice, legate de noi tehnologii. Kusanagi va ajunge astfel în centrul unei poveşti intense despre răzbunare, în care, alături de colegii din Secţiunea 9, începe investigaţia unui misterios bombardament petrecut după cel de-Al Patrulea Război Mondial.



xXx: Return of Xander Cage, premiera în ianuarie 2017



Xander Cage (Vin Diesel), fost sportiv devenit agent guvernamental, e forţat să iasă din exilul autoimpus şi să pornească într-o cursă pe viaţă şi pe moarte pe urmele lui Xiang şi al echipei extrem de periculoase conduse de acesta, pentru a smulge din mâinile lor o armă cu numele de cod „Cutia Pandorei”, care, odată activată, nu mai poate fi oprită, şi care ameninţă să distrugă lumea aşa cum o cunoaştem.



Xander îşi recrutează o echipă formată din indivizi dornici de adrenalină şi descoperă o conspiraţie ale cărei hăţişuri duc până la cele mai înalte niveluri din guvernele internaţionale.



Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, premiera în mai 2017



Atras într-o aventură cu totul nouă, căpitanul urmărit de ghinion Jack Sparrow este lovit şi mai abitir de valul neşansei atunci când piraţii fantomă conduşi de vechiul său inamic, groaznicul Căpitan Salazar (Javier Bardem), evadează din Triunghiul Diavolului hotărâţi să nimicească toţi piraţii de pe mare... inclusiv pe el. Singura speranţă de supravieţuire a Căpitanului Jack ţine de găsirea legendarului Trident al lui Poseidon, un artefact puternic, ce îi conferă posesorului său controlul total asupra apelor.



Wonder Woman, premiera în iunie 2017



Din stirpea amazoanelor, neînfricata prinţesă Diana din Themyscira a fost dăruită de zei cu nenumărate calităţi, devenind Wonder Woman. Extraordinare aventuri o aşteaptă pe războinica celebră atât pentru curajul în luptă, cât şi pentru bunătatea ei.



The Dark Tower, premieră în iulie 2017



Pistolarul Roland Deschain străbate un peisaj deşertic dintr-un sumbru univers paralel, obsedat să dea de „omul în negru” şi să ajungă la Turnul întunecat. De găsirea acestuia depinde viitorul a tot ceea ce îl înconjoară.



Thor: Ragnarok, premiera în octombrie 2017



Evenimentele au loc imediat după The Avengers: Age of Ultron, când Thor se recuperează în urma cumplitei lupte cu robotul hotărât să distruga umanitatea. Doar că ceea ce Ultron ameninţa să facă pe Terra iată că se pregăteşte pe Asgard: apocalipsa ar putea distruge din temelii luminoasa lume condusă de Odin, iar Thor va avea mare nevoie de ajutorul lui Loki pentru a înfrunta pericolul ce-i ameninţă tărâmul de baştină.



Justice League, premiera în noiembrie 2017



Cei mai tari supereroi din benzile desenate se întâlnesc pe marele ecran pentru a salva (pentru a câta oară?) omenirea de la catastrofe dezastruoase. Superman, Batman, Femeia Fantastică, Aquaman şi alţii trebuie să uite de orgolii şi să colaboreze pentru că au de-a face cu unii dintre cei mai redutabili eroi negativi ieşiţi vreodată din benzile desenate. Şi, cine ştie, cu această ocazie poate vom afla şi originea tuturor acestor supereroi...



Star Wars: Episode VIII, premiera în decembrie 2017



Regizorul Rian Johnson (Looper) preia regia de la J.J. Abrams şi are toate şansele să realizeze un film încă şi mai apreciat decât Trezirea Forţei. Dacă debutul noii trilogii a fost criticat pentru că reasamblează elemente familiare din primele două trilogii, Episodul VII ar trebui să se dezică de trecut şi să exploreze noi teritorii. Printre marile mistere ale continuării se numără consistenţa prezenţei lui Luke Skywalker (Mark Hammil), dar şi genealogia lui Rey. Toţi actorii din Trezirea Forţei se întorc, iar lor li se alătură şi Benicio Del Toro în rolul negativ, plus alţi actori în roluri importante. Rian Johnson scrie şi scenariul, iar pe o idee a sa se va baza şi scenariului Episodului IX.