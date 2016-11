Conopida, „buchet” de beneficii pentru sănătate

Conopida este una dintre legumele care trebuie consumate cât mai des şi aceasta pentru că numeroase beneficii asupra organismului, în special dacă este consumată în stare crudă.



Ea a fost recunoscută pentru calităţile ei nutriţionale şi pentru gustul ei plăcut încă dinaintea secolului al XVI-lea, fiind cultivată intens din Asia Mică până în America, în Africa, dar şi în Australia. După secolul al XV-lea, această valoroasă legumă din familia cruciferelor s-a răspândit şi în ţările europene.



Conopida - Beneficii pentru sănătate



Conopida este o legumă unică, cu o concentraţie mare de nutrienţi. De asemenea, este bogată în antioxidanţi, vitamina C şi fitonutrienţi.



Conţine calciu care se găseşte în jurul buchetelor de conopidă şi are un conţinut mare de fosfor, vitamina K, acid folic şi vitamina B6.



Specialiştii au constatat că această legumă, folosită în salate, poate trata afecţiunile prostatei, iar consumul ridicat de conopidă se asociază cu o incidenţă scăzută a bolilor de inimă şi a accidentelor vasculare.



În plus, consumată înainte de culcare, o porţie de conopidă (100 grame) poate calma anumite ticuri nervoase, precum scrâşnitul dinţilor în timpul somnului, afecţiune denumită în termini medicali bruxism.



În schimb, din cauza conţinutului ridicat de substanţe purinice, este contraindicat consumul conopidei în afecţiuni precum guta şi uraturia (prezenţa în exces a pigmenţilor biliari – acid uric în urină).



Nutrienţii din conopidă ajută la inhibarea dezvoltării tumorilor canceroase şi la eliminarea toxinelor din organism.



Vitamina K din conopidă are proprietăţi puternice antiinflamatorii şi care inhibă dezvoltarea inflamaţiilor în organism, astfel încât sunt reduse la minimum şansele de cancer şi afecţiuni cardiace.



Pe lângă multiplele beneficii asupra sănătăţii, conopida protejează şi sistemul digestiv. Acest lucru se datorează conţinutului ridicat de fibre.



Fibrele alimentare din conopidă protejează stomacul şi previn dezvoltarea bacteriilor precum Helicobacter pylori, care pot duce la afecţiuni digestive grave, iar datorită conţinutului ridicat de vitamina C, aceasta protejează împotriva poliartritei, o formă de artrită reumatoidă prezentă la două sau mai multe articulaţii.



Calorii conopidă



100 grame de conopida gătită (fiartă, scursă de apă şi fără sare) conţin:



23 kcal

1,84 g proteine

2,3 g fibre

16 mg calciu

32 mg fosfor

142 mg potasiu

44 mg vitamina C

44 microg acid folic

13,8 microg vitamina K



100 grame de conopida congelată, apoi gătită (fiartă, scursă de apă şi fără sare) conţin:



19 kcal

1,61 g proteine

2,7 g fibre

17 mg calciu

24 mg fosfor

139 mg potasiu

31 mg vitamina C

41 microg acid folic

11,9 microg vitamina K