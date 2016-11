Prinţul Harry s-a întâlnit în secret cu un top model britanic în timp ce o curta pe Meghan Markle

Sursa: agerpres.ro Foto: romaninuk.net 06.11.2016 12:58

Prinţul Harry s-a întâlnit în secret cu un top model britanic în timp ce o curta pe vedeta de televiziune americană Meghan Markle, dezvăluie The Mail on Sunday.



Prinţul s-a întâlnit de mai multe ori cu modelul Burberry Sarah Ann Macklin (27 de ani), în lunile iunie şi iulie, în timp ce îi făcea curte lui Markle, atunci când aceasta se afla în vizită la Londra.



Prietenii tinerei au declarat pentru Mail on Sunday că Harry (32 de ani), a întâlnit-o pe Sarah, care seamănă izbitor cu vedeta americană, la o petrecere privată în luna iunie. Prinţul i-a cerut lui Sarah numărul de telefon, apoi a bombardat-o cu sms-uri, la fel cum a făcut şi cu Meghan Markle.

Potrivit publicaţiei citate, pe moment nu este clar dacă Markle (35 de ani), cunoscută publicului din serialul american "Suits", ştia de faptul că Harry se mai întâlnea cu cineva în timp ce începuse o relaţie cu ea.



Unele surse au declarat că interesul lui Harry pentru Macklin l-a făcut gelos pe fostul iubit al acesteia, David Gandy, un model de lenjerie de corp pentru Marks and Spencer, care a încercat să se împace cu Sarah. "Gandy ştia că Harry era interesat de ea şi a încercat să o facă să revină", a indicat un apropiat al lui Sarah pentru ziarul britanic.



Potrivit unui alt prieten, Harry şi Sarah "s-au cunoscut la o petrecere, iar Harry a fost atras de ea. Ea a fost foarte flatată de atenţie şi s-au întâlnit de câteva ori. Totul a fost ţinut secret", a adăugat sursa, precizând că relaţia a încetat înainte ca prinţul să plece în Africa, pentru o lună, în august.