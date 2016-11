Brad Pitt a cerut instanţei custodia comună a copiilor săi cu Angelina Jolie

Actorul Brad Pitt a adresat vineri o cerere judecătorului în care a cerut custodia comună a copiilor săi cu Angelina Jolie Pitt, ca răspuns la acţiunea de divorţ declanşată de soţia sa la 20 septembrie.



În cererea de divorţ formulată în septembrie Angelina Jolie Pitt ceruse custodia deplină a celor şase copii ai cuplului care au vârste între 8 şi 15 ani.

Custodia copiilor este cel mai dificil punct al divorţului celor doi actori după cei doi ani de căsnicie şi 12 de relaţie. Autorităţile americane investighează momentul invocat în cererea de divorţ de Angelina în care Brad Pitt ar fi avut o dispută cu membrii ai familiei sale în timpul unei călătorii cu avionul personal la jumătatea lunii septembrie. Cuplul a obţinut un acord temporar privind custodia copiilor în baza căruia actorul american îşi poate vizita copiii pe durata investigaţiei unei agenţii de protecţie a copiilor din Los Angeles.



Rezultatele finale ale anchetei pot influenţa acordarea custodiei de către judecător, chiar dacă de obicei curţile de judecată din statul California sunt în favoarea custodiei comune.



În cererea pe care Brad Pitt a adresat-o vineri judecătorului nu sunt specificate detalii concrete cu privire la divorţul cuplului, însă actorul invocă diferenţe ireconciliabile şi nu face referire la vreun acord prenupţial care ar putea stabili cum îşi împart cei doi bunurile. Brad Pitt face trimitere la data de 15 septembrie, ca fiind ziua separării cuplului, la doar o zi după presupusa altercaţie din avion cu fiul său Maddox, în vârstă de 15 ani.



Brad Pitt şi Angelina Jolie au vândut recent o proprietate în New Orleans pentru suma de 4,9 milioane de dolari. Actorul poate fi văzut din 23 noiembrie pe marile ecrane alături de Marion Cotillard în thrillerul „Allied”, iar Angelina Jolie Pitt a încheiat în acest an filmările la cel de-al patrulea film al său, în calitate de regizoare, „First They Killed My Father” despre regimul khmerilor roşii din Cambodgia.