BBC va prezenta în ianuarie un documentar despre David Bowie

Televiziunea publică britanică BBC a anunţat vineri prezentarea în ianuarie 2017 a unui film documentar dedicat ultimilor cinci ani ai regretatului muzician britanic David Bowie, pentru a-i aduce un omagiu la împlinirea unui an de la moarte.



„David Bowie: The Last Five Years”, în regia lui Francis Whately, se axează pe albumele „The Next Day” şi „Blackstar”, acesta din urmă fiind lansat cu două zile înainte de moartea artistului, precum şi pe muzicalul „Lazarus”.



Filmul dezvăluie aspecte necunoscute ale influentului compozitor (8 ianuarie 1947 — 10 ianuarie 2016) şi include declaraţii ale apropiaţilor săi, a explicat Francis Watheley, care a regizat şi „David Bowie: Five Years”, emis în 2013.



Documentarul face parte dintr-un ansamblu de programe pe care BBC le va emite în 2017 în memoria lui David Bowie.