Atentatele la Paris: Sala Bataclan se va redeschide la 12 noiembrie cu un concert al lui Sting

Sting va cânta în sala de concerte pariziană Bataclan cu prilejul redeschiderii acesteia la un an după atacul jihadist soldat cu 90 de morţi, au anunţat ieri fostul solist al grupului The Police şi proprietarul sălii, Lagardere Unlimited Live Entertainment, relatează AFP.



Veniturile obţinute vor fi donate asociaţiilor 'Life For Paris' şi '13 Novembre: Fraternité et Verité', se anunţă pe site-ul artistului britanic.



'Redeschizând Bataclan, avem două sarcini importante de îndeplinit: să-i comemorăm şi să-i omagiem pe cei care şi-au pierdut viaţa în atacul de anul trecut şi să celebrăm muzica şi viaţa care reprezintă această sală de spectacole mitică', a scris Sting pe site-ul său, care a cântat la debutul său la Bataclan împreună cu grupul său The Police.



În preziua concertului de redeschidere, va fi dezvelită o placă memorială în faţa sălii de concerte, situată în nord-estul Parisului, relatează BFM TV. Supravieţuitorii atacului şi membrii grupului Eagles of Death Metal, care cântau pe scena de la Bataclan în seara atacului terorist, ar putea asista la ceremonie. Informaţiile nu fuseseră însă confirmate de proprietarul sălii vineri dimineaţă.



Cântăreţul britanic Pete Doherty, al cărui concert de la 16 noiembrie a fost primul anunţat, britanica Marianne Faithfull, senegalezul Youssou Ndour, tuaregii Tinariwen, franco-israeliana Yael Naim şi francezii de la FFF se vor succeda apoi pe scena de la Bataclan.



La 13 noiembrie, comandouri înarmate au deschis focul în interiorul Bataclan, dar şi pe terasele cafenele lor şi restaurantelor şi în apropierea unui stadion de fotbal, ucigând în total 130 de oameni la Paris. Atentatele, revendicate de gruparea Stat Islamic (SI), au produs o schimbare majoră în politica de securitate a Franţei şi au marcat populaţia, notează AFP.