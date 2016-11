Heidi Klum apără relaţia pe care o are cu Vito Schnabel

Actriţa şi modelul Heidi Klum a declarat că vârsta este irelevantă în ceea ce priveşte relaţia cu iubitul său Vito Schnabel, conform unui material realizat de UPI.com.



Modelul de 43 de ani a apărat relaţia pe care o are cu comerciantul de obiecte de artă, în vârstă de 30 de ani, într-un interviu pentru numărul din decembrie al revistei Ocean Drive.



''Nu este vorba despre vârstă. Avem o relaţie extraordinară, ne distrăm împreună şi ne iubim'', a spus Klum pentru revista amintită.



''Nu contează ce spun oamenii. Atât timp cât închizi uşa propriei tale locuinţe, poţi avea o atmosferă extraordinară în cuplu. Este tot ceea ce contează'', a mai spus aceasta.



În martie 2014, s-a scris pentru prima dată despre relaţia lui Heidi Klum cu Schnabel, după ce modelul s-a despărţit de Martin Kristen. Anterior, aceasta a fost căsătorită cu interpretul Seal cu care are patru copii — Helen, Henry, Johan şi Lou.



''Desigur că lucrurile s-au schimbat, însă nu s-au schimbat atât drastic'', a spus Klum despre perioada de după divorţul de Seal, în numărul din noiembrie anul trecut al Redbook.



Celebră pentru apariţiile în revista Sports Illustrated şi pentru casa Victoria's Secret, Klum este în prezent gazda concursurilor televizate Project Runway, Next Topmodel Germany şi America's Got Talent.