Culmea ironiei: Salvatorii din Călăraşi citesc pamflete şi caută refugiaţi sirieni în Sadova

Sal­va­to­rii Depar­ta­men­tu­lui Situ­a­ţii Excep­ţio­na­le din raio­nul Călă­raşi cau­tă „10 mii de refu­gi­aţi sirie­ni”, „cazaţi” într-o tabă­ră din satul Sado­va. Repre­zen­tan­ţii Pri­mă­ri­ei din satul Sado­va, raio­nul Călă­raşi spun că au fost tele­fo­na­ţi de sal­va­to­ri la înce­pu­tul aces­tei săp­tămâ­ni. Aceştia s-au inte­re­sat dacă este veri­di­că infor­ma­ţia apă­ru­tă pe inter­net pre­cum că în loca­li­ta­tea res­pec­ti­vă ar fi ajuns refu­gi­aţi sirie­ni.„A sunat cine­va de la Situ­a­ţii Excep­ţio­na­le din raio­nul Călă­raşi. A între­bat dacă este drept că vin sirie­nii. Ştiţi că a fost pos­tat pe inter­net şi ei au văzut. Pe foto­gra­fia publi­ca­tă pe inter­net era o maşi­nă a pom­pie­ri­lor şi un pla­cat cu Sado­va, atât. Cine­va nu a înţe­les, pur şi sim­plu”, ne-a spus con­ta­bi­la Pri­mă­ri­ei din s. Sado­va.Pre­ci­zăm că pe un site de sati­ră a apă­rut o ima­gi­ne tru­ca­tă, înso­ţi­tă de un text, mar­cat dreptPri­mii 10.000 de refu­gi­aţi sirie­ni au ajuns în Repu­bli­ca Mol­do­va. Află unde au fost cazaţi aceştia!”.În text auto­rii au iro­ni­zat un fals apă­rut în pre­sa din R. Mol­do­va, pre­cum că can­di­da­ta Maia San­du ar fi pro­mis euro­pe­ni­lor să pri­mea­ză 30 000 de refu­gi­aţi.„Pri­mul /pas/ a fost făcut. 10.000 de refu­gi­aţi sirie­ni au ajuns deja în Repu­bli­ca Mol­do­va. Au fost cazaţi într-o tabă­ră con­stru­i­tă la indi­ca­ţi­i­le per­so­na­le ale can­ce­la­ru­lui ger­man, Ange­la Mer­kel, în loca­li­ta­tea Sado­va, din raio­nul Călă­raşi. Coin­ci­den­ţă sau nu, Sado­va este satul de baş­ti­nă a lui Igor Dodon.”, au scris auto­rii pamfle­tu­lui.Mesa­jul se pare că nu a fost înţe­les de sal­va­to­rii din Călă­raşi.„Prac­tic am auzit pe inter­net şi între­ba­rea a apă­rut dacă într-adevăr este o glu­mă sau este ceva seri­os. După ce am vor­bit cu dna secre­ta­ră (secre­ta­ra Pri­mă­ri­ei din s. Sado­va – n.r.) am înţe­les că nu este aşa ceva. Am depis­tat pe un site, dar nu-mi amin­tesc care. Întâm­plă­tor am dat de aceas­tă infor­ma­ţie şi-mi era inte­re­sant să văd. Tre­bu­ie să cunoaş­tem în caz că este aşa situ­a­ţie”, ne-a spus ofi­ţe­rul de ser­vi­ciu al DSE Călă­raşi care a tele­fo­nat la Sado­va pen­tru a afla „situ­a­ţia cu sirie­nii”, ape­lat fiind de ZdG.I-am comu­ni­cat ofi­ţe­ru­lui că uni­ca infor­ma­ţie pe care am găsit-o la acest subiect era publi­ca­tă pe un site de sati­ră, iar tex­tul era deli­mi­tat viz­ibil drept pam­flet.„Eu, aşa între­ba­re seri­oa­să nici nu m-am gân­dit la mul­te, am între­bat ca să ştiu con­cret. Mass-media spu­ne mul­te, dar am vrut să aflăm con­cret de la per­soa­ne­le res­pon­sa­bi­le din sat”, a repli­cat ofi­ţe­rul.este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zaţio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ţii ime­di­a­te. El îşi pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar şi să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia şi umo­rul.