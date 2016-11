Reclama de Crăciun care a scandalizat Germania; Ce simboluri ascunse conţine // VIDEO

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: Die Welt 29.11.2016 08:20

Cel mai mare supermarket din Germania a fost forţat să nege că reclama sa de Crăciun ar conţine însemne ascunse pro-naziste, scrie Unilad.



Potrivit Gândul, în reclamă apar două plăcuţe de înmatriculare care sunt suspectate că ar conţine coduri neo-naziste de recunoaştere. Un Volvo prezent la secunda 34 are numărul de înmatriculare UM SS 420.



SS este prescurtarea de la Schutzstaffel, organizaţia militară din perioada nazistă, iar 420 este un cod cunoscut în cercurile de extremă dreapta din SUA drept abrevierea zilei de naştere a lui Hitler, 20 aprilie.



O altă maşină prezentă în clip are numărul de înmatriculare SO LL 3849. Numărul 84 este recunoscut de altfel ca abreviere pentru a opta şi a patra literă a alfabetului, H şi D, ceea ce semnifică salutul "Heil Deutschland" ("Trăiască Germania"), scrie The Guardian.



În acelaşi mod, numărul 39 reprezintă literele C şi I - simbol al identităţii creştine şi al antisemitismului.







Sabine Bamberger-Stemmann, directorul Agenţiei de Educaţie Civică din Gamburg susţine că simbolurile naziste din reclamă au fost plasate acolo în mod deliberat, adăugând că nu e plauzibilă ipoteza conform căreia aceste simboluri să fi fost puse acolo din greşeală.



"84 reprezintă în mod clar "Heil Deutschland", iar 420 este abrevierea stabilită pentru ziua de naştere a lui Hitler", a mai spus ea.



Supermarketul a declarat însă că numerele de înmatriculare nu conţineau semne naziste şi că de fapt SS MU, primul număr de înmatriculare, reprezintă cuvântul MUSS - "trebuie" în limba germană, îndemnând cumpărătorii să cumpere de la Edeka de Crăciun.



"Regretăm faptul că am creat o impresie greşită. Acest lucru nu a fost în intenţia noastră", au declarat reprezentanţii magazinului într-un comunicat oficial.