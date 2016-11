Prinţul Harry şi iubita sa Meghan Markle nu vor putea vorbi timp de două săptămâni

Prinţul Harry al Marii Britanii s-a îmbarcat pe vasul Fleet Auxiliary Wave Knight pe care va naviga timp de două săptămâni. Disciplina pe acest vas este atât de strictă, încât prinţul nu va putea lua contact cu iubita sa americană, Meghan Markle, relatează ziarul spaniol ABC.



Comunicaţiile la bordul vasului sunt limitate la apeluri de urgenţă sau la cele de mare importanţă. Fără semnal la telefonul mobil, fără internet şi doar cu o staţie radio pentru apelurile de necesitate, prinţul nu va putea vorbi cu Markle atât de des cum ar fi vrut. Actriţa a petrecut Ziua Recunoştinţei împreună cu familia sa la Castries, în Santa Lucia. Meghan a postat joi o fotografie pe contul său de Instagram, în care apare alături de un curcan bine rumenit, într-o zi atât de importantă pentru americani.



Prinţul Harry şi-a început miercurea trecută voiajul care va dura două săptămâni, timp suficient pentru a-i cunoaşte pe cei 72 de membri ai echipajului alături de care călătoreşte. O sursă apropiată familiei regale britanice a declarat că prinţului îi place să navigheze şi că îi aminteşte de zilele în care a servit în forţele armate.



Totuşi, de data aceasta călătoreşte în calitate de VIP, altfel spus i s-a rezervat cabina de căpitan, conform protocolului care spune că orice membru al familiei regale trebuie găzduit în cabina căpitanului, în semn de respect şi de ospitalitate.



Cabinele ofiţerilor au un pat, un pupitru, un scaun, un dulăpior, un mic televizor şi o baie. Singura deosebire între o cabină normală şi cea de căpitan este că cea din urmă este ceva mai mare şi are mai multe scaune rezervate întâlnirilor cu ofiţerii de pe vas. Cu excepţia cabinei, prinţul Harry nu primeşte alt tratament special, mai ales că şi-a exprimat dorinţa "să fie tratat ca orice alt membru al echipajului", notează ziarul The Daily Telegraph.



Voiajul include vizitarea a şapte ţări insulare: Antigua şi Barbuda, St. Kitts şi Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Grenada, Barbados şi Guyana. Acest voiaj marchează a două vizită oficială a prinţului în regiunea Caraibelor, după prima în 2012. De-a lungul acestui itinerariu prinţul are prevăzute mai multe escale, cea mai recentă fiind la centrul de prezervare a broaştelor ţestoase "Nevis Turtle" în cadrul unei iniţiative dedicate salvării acestor animale marine.