Katy Perry şi Orlando Bloom s-ar fi despărţit

Sursa: www.agerpres.ro Foto: Us Weekly 24.11.2016 10:39

Idila dintre Katy Perry şi Orlando Bloom s-ar fi terminat, după aproape un an.



Cei doi au fost împreună 10 luni, confirmându-şi pentru prima dată relaţia în luna mai, atunci când au participat împreună la festivalul de film de la Cannes.



Cu toate acestea, potrivit In Touch Weekly, cele două vedete au decis să pună capăt idilei, un apropiat al actorului din „Lord of the Rings” indicând că pentru Bloom relaţia devenise prea serioasă.



„Nu la mult timp după Halloween, Orlando le-a mărturisit amicilor că a decis să pună capăt relaţiei. El a susţinut că pur şi simplu nu este gata să se căsătorească şi să aibă copii”, a povestit sursa.



Aceste afirmaţii au fost contrazise de surse apropiate actriţei, care au subliniat că „ea a declarat că au drumuri diferite în viaţă şi indiferent cât l-ar plăcea, este timpul să meargă mai departe”.



Cuplul ţinuse prima pagină a ziarelor la începutul acestui an, atunci când Orlando fusese zărit complet gol, alături de iubita sa, în timp ce se aflau în vacanţă în Sardinia.



Katy a fost implicată în trecut în relaţii cu celebrităţi precum producătorul de muzică Diplo, cântăreţul/compozitorul John Mayer şi Russell Brand, de care a divorţat în 2013, în timp ce Orlando are un fiu în vârstă de cinci ani cu fosta sa soţie, fotomodelul Miranda Kerr.