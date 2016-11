James Corden va fi gazda Premiilor Grammy în 2017

James Corden, starul show-ului american "The Late Late Show", prezentator al "Carpool Karaoke", va fi gazda Premiilor Grammy în 2017, relatează Variety.com.



Producătorii Premiilor Grammy l-au ales pe James Corden pentru personalitatea sa de showman dinamic şi creativ, motivând că este gazda perfectă pentru Premiile Grammy.



De asemenea, reprezentanţii Grammy l-au elogiat pentru pasiunea şi entuziasmul pentru muzică, atât în rol de entertainer, cât şi de fan înfocat, după ce, în segmentul său din "The Late Late Show" Corden i-a avut invitaţi pe cei mai cunoscuţi artişti ai momentului, de la Adele la Stevie Wonder, Lady Gaga, Sir Elton John şi Justin Bieber.



James Corden conduce o maşină alături de celebrităţi din toate domeniile şi cântă melodii populare.



Emisiunea "The Late Late Show", în care producătorii au introdus segmentul "Carpool Karaoke", s-a bucurat de un succes enorm în ultima perioadă.