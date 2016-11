Bono, Julia Roberts şi Channing Tatum, împreună în campania de strângere de fonduri pentru bolnavii de SIDA

Bono a recrutat vedete ca Julia Roberts şi Channing Tatum pentru "(RED) SHOPATHAN", campanie de strângere de fonduri pentru bolnavii de SIDA, care va fi lansată marţi, informează The Hollywood Reporter.



Solistul trupei U2 a decis ca, anul acesta, să lanseze campania înaintea zilei de 1 decembrie - World AIDS Day.



Pentru o donaţie de 10 dolari pentru fundaţia (RED) a lui Bono, artistul poate oferi donatorului şansa de a bea un ceai în compania sa şi a Juliei Roberts, ocazia de a participa la un concert privat U2 sau la o petrecere în Las Vegas împreună cu Channing Tatum.



”Trebuie să amintim oamenilor că America a condus războiul împotriva acestui mic virus şi îl câştigă, dar este posibil ca în cazul în care oprim fondurile să începem să anulăm această muncă”, a spus Bono în urmă cu o săptămână într-un interviu acordat The Associated Press.



Între alte experienţe care fac obiectul premiilor se numără o seară în oraş cu Neil Patrick Harris, bilete la spectacolul ”Hamilton” de pe Broadway şi acces în culise, o vizită în studioul de înregistrări al trupei One Direction, alături de Liam Payne.



Campania va fi prezentată marţi seară, la ”Jimmy Kimmel Live!” (transmisă de ABC), unde vor cânta Bono, The Killers, Herbie Hancock, DJ Khaled şi Halsey, iar între invitaţi se numără Roberts, Tatum, Patrick Harris şi Kristen Bell.



Bono va interpreta o versiune a piesei "Well, Did You Evah!" a lui Cole Porter, iar The Killers va cânta piese dedicate Crăciunului.



Campania de anul trecut a dat posibilitatea donatorilor să viziteze platourile serialului ”Urzeala tronurilor”, să defileze pe covorul roşu alături de Meryl Streep şi să petreacă un timp în compania lui George Clooney.



(RED) împlineşte anul acesta 10 ani, timp în care fundaţia lui Bono a strâns peste 360 de milioane de dolari, iar activităţile sale au avut impact asupra a 70 de milioane de persoane.



”Este o mare realizare a vieţii mele”, a spus el.