Un fazan care seamănă cu Donald Trump face furori în China

O pasăre cu un penaj auriu fascinează lumea prin asemănarea cu Donald Trump, preşedintele ales al Statelor Unite. Se pare, însă, că punctele pe care cei doi le au în comun nu se limitează la înfăţişare, pasărea având o atitudine ţanţoşă şi dornică de epatare.Fazanul cu ciuf auriu de la Hangzhou Safari Park a devenit celebru datorită înfăţişării sale care aduce surprinzător de mult cu republicanul Trump. Numele său este „Little Red” (Micuţul Roşcat), iar îngrijitorul său susţine că este „mai colorat decât ceilalţi fazani pentru că este foarte sănătos”.Acesta a mai spus că înaintea victoriei lui Trump fazanul nu era în centrul atenţiei, însă recent lucrurile s-au schimbat. „Nu am observat asemănarea în trecut pentru că nu am dat atenţie în mod special frizurii fazanului”, a spus îngrijitorul menajeriei.„Dar după ce Trump a fost ales preşedinte al Americii am început să văd mai multe poze cu el şi cred că seamănă puţin cu el”, a completat îngrijitorul care a adăugat că speră ca la Hangzhou Safari Park să vină acum mai mulţi turişti.Asemănarea dintre pasărea cu ciuf galben, în vârstă de cinci ani, şi Trump a fost observată de un jurnalist local care i-a făcut o fotografie ce a devenit virală pe reţelele de socializare din China.