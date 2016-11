Ceai de muşeţel: Remediu pentru insomnie şi afecţiuni ale pielii

Muşeţelul este o plantă a cărei flori sunt folosite de secole în tratamentul diferitelor probleme de sănătate, de la tulburări digestive, crampe menstruale, viroze respiratorii sau migrene, precum şi în prevenirea îmbătrânirii pielii, ameliorarea arsurilor solare, a acneei, cearcănelor şi a scalpului uscat.



Cu siguranţă nu există persoană care să nu fi auzit despre efectele benefice ale ceaiului de muşeţel sau care să nu fi fost trimisă de bunici la cules de flori de muşeţel. Iar acum este momentul oportun deoarece începând din lunile aprilie-mai şi până la sfârşitul lunii august putem găsi aceste plante aproape oriunde, le putem usca şi păstra, folosindu-le la nevoie atunci când ne supără o durere.



Ţine minte însă că florile trebuie uscate la umbră, pe o pânză curată sau hârtie albă şi se pot folosi timp de doi ani de la recoltare, după această dată ele pierzându-şi proprietăţile benefice.



Ceai de muşeţel – Mod de preparare



Pentru uz intern, poţi opta pentru pliculeţele din comerţ (200 ml apă fierbinte peste un plic) sau poţi alege varianta optimă, şi anume cea de a pune în 200 ml de apă clocotită o linguriţă cu flori de muşeţel uscate, care se lasă la infuzat timp de 10 minute (se acoperă vasul cu o farfuriuţă). Apoi, se strecoară ceaiul şi se consumă ca atare sau cu puţină zeamă de lămâie ori cu o linguriţă de miere.



Pentru uz extern, se prepară o infuzie mai concentrată din 3-4 linguriţe de flori de muşeţel la 200 ml de apă.



Ceai de muşeţel – substanţe active şi proprietăţi



Florile de muşeţel sunt bogate în minerale (calciu, fosfor, zinc, siliciu, fier, mangan, cupru), vitamine esenţiale (B1 şi C), glucide, acizi organici şi ulei eteric – compus chimic deosebit de eficient în problemele pielii.



Astfel, ceaiul de muşeţel poate prezenta proprietăţi antispasmolitice, antiinflamatoare, anxiolitice, analgezice, antialergice, anestezice locale, antiseptice, emoliente şi cicatrizante.



Ceai de muşeţel – Beneficii



Ameliorează durerile de stomac şi simptomele sindromului de intestin iritabil, precum şi refluxul gastroesofagian, crampele specifice sindromului premenstrual, balonarea şi durerile de încheieturi, iar asta se datorează uleiurilor esenţiale precum alfa-bisabolol şi matricină, care au proprietăţi antiinflamatorii.



De asemenea, ceaiul de muşeţel este excelent pentru prevenirea răcelilor de sezon şi pentru întărirea sistemului imunitar, datorită substanţelor cu efect antibacterian şi detoxifiant.



Muşeţelul face minuni şi în cazul persoanelor care se confruntă cu insomnii şi anxietate. O ceaşcă de ceai de muşeţel băută cu 30-45 de minute înainte de culcare te va ajuta să te relaxezi şi să ai un somn odihnitor.



Dacă ai probleme cu dantura (gingivite, abcese dentare, stomatite, afte), infuzia de ceai de muşeţel este ideală (se ţine în gură infuzia călduţă timp de 5 minute).



Pentru amigdalită sau dureri în gât este recomandată gargara cu infuzie de muşeţel de 3-4 ori pe zi, iar pentru tratamentul leucoreei (secreţii albicioase dense, asociate cu un puternic prurit), sunt indicate spălăturile vaginale.



De asemenea, ceaiul de muşeţel este eficient în tratarea colicilor bebeluşilor, a direei şi a febrei, însă specialiştii pediatri recomandă un consult prealabil pentru a se stabili doza optimă. De regulă, se recomandă ca la copiii sub 5 ani să nu se administreze mai mult de jumătate de ceaşcă de ceai de muşeţel pe zi.



Şi frumuseţea are de câştigat de pe urma ceaiului de muşeţel. De exemplu, infuzia concentrată de muşeţel ajută la îndepărtarea aspectului de ochi obosiţi şi a cearcănelor (de pun pliculeţele de ceai la temperatura camerei pe ochii închişi) şi poate chiar să amelioreze eczemele, acneea şi iritaţiile feţei, creând în acelaşi timp un efect de iluminare a tenului (adu la fierbere 200 ml de apă, adaugă două pliculeţe de muşeţel sau 3 linguriţe cu flori de muşeţel şi fă o infuzie cu aburi).



Ceai de muşeţel – Contraindicaţii



Femeile însărcinate ar trebui să evite consumul de ceai de muşeţel deoarece poate cauza contracţii uterine care pot duce la pierderea sarcinii.



Deşi muşeţelul este aparent un panaceu, nu toţi oamenii au reacţii pozitive. Există situaţii când muşeţelul poate avea efecte adverse precum greaţă sau alergii severe (din cauza polenului).



De asemenea, ceaiul de muşeţel trebuie consumat cu precauţie de persoanele pentru care anticoagulantele sunt contraindicate deoarece conţine o substanţă numită cumarină, care în concentraţii mari poate pune viaţa în pericol.