Pierce Brosnan va fi premiat de Academia de Film Europeană

Sursa: www.news.ro Foto: Entertainment Tonight 02.11.2016 03:37

Actorul irlandez Pierce Brosnan, fost interpret al rolului principal în filmele francizei "James Bond", va fi recompensat de Academia de Film Europeană (EFA) cu un trofeu pentru întreaga carieră, European Achievement in World Cinema, informează hollywoodreporter.com. Pe lângă rolul agentului 007, starul irlandez şi-a creat reputaţia unui actor extrem de versatil, interpretând roluri principale atât în filme independente, cât şi în producţii ale marilor studiouri cinematografice.



A început să fie interesat şi de producţia de film şi şi-a înfiinţat propria companie, Irish Dreamtime.



În prezent, starul irlandez filmează pentru lungmetrajul ”The Only Living Boy”, regizat de Marc Webb, în care îi are parteneri pe Jeff Bridges, Kate Beckinsale şi Callum Turner.



Cea de-a 29-a ediţie a galei European Film Awards va avea loc în oraşul Wroclaw din Polonia pe 10 decembrie.



Pierce Brosnan, născut pe 16 mai 1953, este un actor şi producător de film irlandez. A renunţat la şcoală la vârsta de 16 ani pentru a deveni ilustrator, apoi a studiat timp de trei ani actoria la Drama Center din Londra. S-a remarcat în serialul de televiziune ”Remington Steele”, difuzat între anii 1982 şi 1987, apoi a făcut traziţia spre cinematografie şi a impresionat în lungmetrajele ”The Fourth Protocol” (1987) şi ”Mrs. Doubtfire” (1993). În 1994, Pierce Brosnan a devenit cel de-al cincilea actor care a interpretat rolul James Bond în patru filme ale acestei francize - ”GoldenEye”, ”Tomorrow Never Dies”, ”The World Is Not Enough” şi ”Die Another Day” -, produse între anii 1995 şi 2002. După ce a renunţat la rolul agentului 007, actorul irlandez a jucat în filme bine primite de public şi de criticii de specialitate, precum musicalul ”Mamma Mia!” (2008), thrillerul politic ”The Ghost Writer” (2010), regizat de Roman Polanski, şi filmul de spionaj ”The November Man” (2014).