VIDEO

Noua Zeelandă: 7.000 de elevi au dansat haka în speranţa de a doborî recordul mondial

Aproximativ 7.000 de elevi au dansat şi cântat în cor haka, într-un parc aproape de Wellington, cu scopul de a readuce în Noua Zeelandă recordul mondial câştigat de Franţa în 2014.



Acest ritual insular din Pacificul de Sud a fost realizat sub ochii responsabililor mandataţi de Guinness Book, cartea mondială a recordurilor. Recordul celui mai mare dans haka este deţinut în prezent de Franţa, fiind realizat în septembrie 2014, pe gazonul stadionului Amédée-Domenech de Brive la încheierea unei partide de rugby.



În total, 4.028 de participanţi, suporteri ai celor două echipe, au realizat această haka consemnată de Guinness Book. Recordul precedent a fost înregistrat în 2008, în Noua-Zeelanda, cu participarea a 3.264 de persoane.



Numărul elevilor care au participat la dansul haka de miercuri din parcul Masterton urmează să fie anunţat oficial, dar unul dintre juraţi, Peter Debney, nu are nicio îndoială că a fost stabilit un nou record. „Din punctul meu de vedere, recordul a fost doborât”, a declarat el.



Russell Thompson, directorul colegiului Masterton, a explicat că readucerea acestui record în Noua Zeelanda era considerată o chestiune de mândrie naţională şi că elevii s-au pregătit timp de un an pentru acest eveniment.



Participanţii nu au realizat celebrul „Ka Mate” („C’est la mort”), versiunea haka pe care o prezintă selecţionata de rugby All Blacks înainte de meciuri, ci au optat pentru o altă variantă, „Ko Wairarapa”.