Marc Anthony şi Jennifer López, vedetele celei de-a 17-a ediţii a Latin Grammy Awards

Cu o uimitoare interpretare în duet şi un scurt sărut reclamat de public, Marc Anthony şi Jennifer López au fost protagoniştii unuia dintre marile momente ale celei de-a 17-a ediţii a premiilor Grammy Latino care au avut loc joi seară în Las Vegas, relatează EFE.

Pe scena de la T-Mobile Arena din oraşul jocurilor, Jennifer López şi Marc Anthony, care au fost căsătoriţi timp de opt ani şi au împreună doi copii, au fost vedetele galei, mai ales Mark Anthony care a fost recompensat cu premiul Person of the Year 2016, pe care cântăreţul portorican l-a primit cu o seară înainte de desfăşurarea galei.

Marc Anthony a interpretat joi piesele 'I need to know', 'Tu amor me hace bien' şi 'Vivir mi vida', dar marele moment al serii a fost când a cântat împreună cu fosta sa soţie Jennifer López o versiune a piesei 'Olvídame y pega la vuelta', care a fascinat publicul.

'Marc este o legendă vie. Îşi lasă la vedere inima şi sufletul în călătoria lui muzicală. Compozitor, producător şi cântăreţ, Mark este un artist magic şi pur care ne dăruieşte teme clasice ce vor fi alături de noi pentru totdeauna", a spus Jennifer López vizibil emoţionată.

"Vreau să dedic acest premiu tuturor acelor persoane care mi-au zis nu, care mi-au spus că nu voi ajunge niciodată până aici şi nu voi realiza toate acestea în viaţa mea", a declarat la rândul său Marc Anthony.

Până la urmă, cei doi cântăreţi au cedat presiunii şi reclamaţiilor insistente ale publicului şi s-au sărutat scurt pe gură.