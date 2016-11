Un diamant roz în formă de pară, vândut cu o sumă record

Făcând parte din lotul de top din cadrul licitaţiei din Geneva, diamantul cântăreşte 9,14 carate şi este de culoare roz, culoarea cea mai vibrantă în domeniul clasificării diamantelor.



Un diamant în formă de pară a fost vândut cu suma de 18,127 milioane de franci elveţieni, echivalentul a 18,11 milioane de dolari, marţi, unui colecţionar asiatic care a licitat suma prin telefon, în cadrul unei licitaţii Christie's, informează Reuters.



Făcând parte din lotul de top din cadrul licitaţiei din Geneva, diamantul cântăreşte 9,14 carate şi este de culoare roz, culoarea cea mai vibrantă în domeniul clasificării diamantelor. Estimarea preţului de dinaintea vânzării era între 16-18 milioane de franci elveţieni.



"Diamantul roz a mers la un colecţionar din Asia, un mega colecţionar asiatic", a declarat reporterilor după vânzare, Rahul Kadakia, directorul internaţional al secţiei de bijuterii de la Christie's,

În mai, casa rivală de licitaţii Sotheby's a vândut un diamant roz în formă de pară de 15.38 de carate pentru suma de 30,8 milioane de franci elveţieni (31,46 milioane de dolari la acea vreme), stabilind un record mondial.



Christie's care celebrează cea de-a 250-a aniversare a încasat aproape 97 de milioane de franci elveţieni cu 77% din cele 217 loturi vândute, faţă de cele 110 milioane de franci de acum un an. Câteva bijuterii importante, printre care şi un smarald columbian şi un inel de diamant creat de bijutierul din New York David Webb, au fost blocate în tranzacţie.



O pereche de cercei cu diamante în formă de lacrimă, "Miroir de l'Amour" (Mirror of Love), creaţie a unui nou butic de bijuterii din Franţa ce a reînviat numele ilustru şi aceeaşi filosofie de secol XVIII a Boehmer et Bassenger, a fost vândută pentru 17,56 milioane de franci elveţieni. Bijuteriile nu aveau preţ rezervat, un minimum secret stabilit de deţinător, fapt care este rar la licitaţii.

"S-a ajuns la un preţ bun pentru o pereche minunată de cercei cu diamante. Preţurile "sănătoase" vor da un impuls pieţei de diamante albe. Diamantele revin la modă.", a declarat Kadakia.



Casa de licitaţii a precizat că pietrele albe fără cusur, care cântăresc 52.55 de carate, respectiv 50.47 de carate sunt "cele mai mari diamante cu o formă de pară perfectă scoase vreodată la licitaţie." Preţul iniţial pentru perechea de cercei fusese estimat la 20-30 milioane de franci elveţieni, însă cumpărătorul a rămas anonim."

"Este posibil ca cumpărătorul să fie un nou miliardar rus sau chinez căruia nu îi e ruşine să îşi etaleze avuţia", a declarat Tobias Kormind, directorul general al 77 Diamonds din Londra.



Un diamant şi un colier colorat marca Boehmer et Bassenge au fost vândute în licitaţie pentru 8,047 milioane de franci. Un inel cu diamant alb marca Bulgari, o piatră rectangulară care cântăreşte 32.33 carate, a ajuns la suma de 4,35 milioane de franci, depăşind estimarea iniţiată de 2-3 milioane.



Casa de licitaţii Christie's este deţinută de compania de holding Artemis SA a magnatului francez din domeniul retailului, Francois Pinault. La licitaţia Sotheby's de miercuri seară, diamantul "Sky Blue Diamond" de 8.01 carate este estimat la suma de 15-25 milioane de dolari.