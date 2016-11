Rochia purtată de Marilyn Monroe la aniversarea de 45 de ani a preşedintelui Kennedy, vândută pentru 4,8 milioane de dolari

VIDEO

Celebra rochie mulată purtată de Marilyn Monroe atunci când i-a cântat lasciv "La mulţi ani" preşedintelui John F. Kennedy, la împlinirea vârstei de 45 de ani, a fost vândută pentru suma de 4,8 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii organizate joi seara în Beverly Hills.Potrivit AFP, rochia de culoarea pielii, brodată manual cu 2.500 de cristale, fusese estimată la 2-3 milioane de dolari de către Julien's Auctions, casa de licitaţii care a organizat vânzarea într-un cartier frecventat de celebrităţi din Los Angeles.

Rochia a fost concepută pentru a se mula pe formele lui Marilyn — care nu purta lenjerie — şi a trebuit să fie cusută pe actriţă cu puţin timp înainte ca aceasta să intre pe scena de la la Madison Square Garden din New York, la 19 mai 1962, pentru a cânta "Happy Birthday Mr. President" cu celebra sa voce senzuală.

Interpretarea a alimentat zvonurile despre o presupusă idilă între carismaticul preşedinte american şi celebrul sex-simbol.

Marilyn Monroe a murit la mai puţin de trei luni după acest eveniment, din cauza unei supradoze de barbiturice, iar Kennedy a fost asasinat anul următor.

Rochia a fost achiziţionată de Ripley's Believe It or Not!, un imperiu media care deţine şi un lanţ de muzee, inclusiv unul la Hollywood, dedicat obiectelor bizare sau cu semnificaţie istorică.

Rochia fusese cumpărată la o primă licitaţie din 1999 de către omul de afaceri Martin Zweig pentru suma de 1,3 milioane de dolari. Recordul pentru o rochie a lui Marilyn rămâne cel stabilit în urmă cu cinci ani, atunci când un cumpărător a plătit 5.5 milioane de dolari pentru faimoasa rochie purtată de vedetă în filmul "The Seven Year Itch".

Printre alte piese scoase la vânzare în Beverly Hills se află şi o rochie purtată de actriţă în filmul "Some Like It Hot", adjudecată pentru suma de 450.000 de dolari, o altă rochie de seară, vândută pentru 125.000 de dolari, şi o pereche de pantofi Ferragamo achiziţionată pentru 34.000 de dolari.