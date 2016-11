Tom Hanks şi Bruce Springsteen, premiaţi de Obama cu Medalia Libertăţii

Barack Obama, în cadrul uneia dintre ultimele sale acţiuni în funcţia de preşedinte, a selectat 21 de personalităţi din sport, antreprenoriat, filantropie, activism, entertainment şi mediul academic, pe care le va premia cu Presidential Medal of Freedom pe 2016, cea mai înaltă distincţie civilă din Statele Unite, informează Reuters citat de News.ro.



Barack Obama va înmâna celor 21 de personalităţi americane, printre care se vor afla rockerul Bruce Springsteen, cântăreaţa Diana Ross - o legendă a casei de discuri Motown, doi foşti jucători celebri din NBA - Michael Jordan şi Kareem Abdul-Jabbar, şi actorii Tom Hanks, Robert De Niro şi Robert Redford, medaliile prezidenţiale, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Casa Albă din Washington, pe 22 noiembrie, a anunţat, miercuri, administraţia prezidenţială americană.



„Presidential Medal of Freedom este nu doar cea mai înaltă distincţie civilă a noastră - este şi un tribut adus ideii că noi toţi, indiferent de unde provenim, avem oportunitatea de a schimba această ţară în bine”, a declarat Barack Obama într-o declaraţie oficială.



Medalia Prezidenţială a Libertăţii este atribuită în fiecare an unor personalităţi care au avut contribuţii decisive în promovarea securităţii şi intereselor naţionale ale Statelor Unite, a păcii mondiale, a culturii americane, prin acţiuni semnificative publice sau private.



Printre laureaţii din 2016 se vor mai afla şi Bill Gates - cofondator al companiei Microsoft - şi soţia sa, Melinda Gates, pentru fundaţia lor filantropică, prezentatoarea de televiziune Ellen DeGeneres, actriţa Cicely Tyson, arhitectul Frank Gehry şi prezentatorul de emisiuni sportive Vin Scully.



Printre cei 21 de laureaţi din acest an se află şi câţiva americani mai puţin cunoscuţi, precum Elouise Cobell, fost lider al comunităţii amerindienilor, şi Margaret H. Hamilton, inginer în informatică, participantă la programul de aselenizare Apollo.



Barack Obama va părăsi Casa Albă în luna ianuarie, după două mandate prezidenţiale. Omul de afaceri Donald Trump, reprezentant al Partidului Republican, a câştigat alegerile prezidenţiale din Statelor Unite, organizate pe 8 noiembrie, şi va depune jurământul pe 20 ianuarie 2017.



Printre celelalte personalităţi americane care au fost recompensate de Barack Obama cu această distincţie în cei opt ani de mandat prezidenţial se află campionul de baseball Yogi Berra, cantautorul Bob Dylan, regizorul Steven Spielberg şi fostul Secretar de Stat american Madeleine Albright.