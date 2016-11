Dwayne Johnson este „Cel mai sexy bărbat în viaţă”

Actorul american Dwayne Johnson, supranumit ”The Rock”, a primit marţi din partea jurnaliştilor de la revista People titlul de ”Cel mai sexy bărbat în viaţă” (”Sexiest Man Alive”) pe 2016.Dwayne ”The Rock” Johnson a ocupat în 2016 şi primul loc în topul celor mai bine plătiţi actori de la Hollywood.În vârstă de 44 de ani, starul hollywoodian, fost jucător de fotbal american şi fost campion de wrestling, are un fizic impresionant - o înălţime de 195 de centimetri şi o greutate de 111 kilograme.Coperta acestui număr anual special al revistei People conţine o fotografie cu Dwayne Johnson, însoţită de textul ”dulce, inteligent şi bine sculptat”.Starul american va apărea, marţi seară, în emisiunea prezentată de Ellen DeGeneres, în care va vorbi despre titlul de ”cel mai sexy bărbat în viaţă”.Dwayne Johnson are o relaţie de lungă durată cu Lauren Hashian, cu care are o fiică, Jasmine, în vârstă de 11 luni. Actorul american are o altă fiică, Simone, în vârstă de 15 ani, cu fosta lui soţie, Dany Garcia.Dwayne Johnson, născut pe 2 mai 1972, supranumit ”The Rock”, este un fost wrestler profesionist care a devenit un actor de succes. Primul rol principal al Johnson într-un film a fost acela din pelicula ”The Scorpion King”, în 2002. De atunci, el s-a remarcat într-o serie de filme cu mare priză la public, precum ”The Mummy Returns” (2001), ”The Game Plan” (2007), ”Get Smart” (2008), ”Journey 2: The Misterios Island” (2012), ”G.I. Joe: Retaliation” (2012). În ultimii ani, a fost unul dintre actorii principali din ultimele trei filme lansate în cadrul francizei ”Furios şi iute”.În 2015, titlul de ”cel mai sexy bărbat în viaţă” a revenit fostului fotbalist englez David Beckham.Titlul ”Sexiest Man Alive”, atribuit anual, reprezintă un element de referinţă în presa occidentală în ceea ce priveşte gradul de atractivitate masculină şi este atribuit unor celebrităţi din diverse domenii.Revista People atribuie acest titlu începând din anul 1985, iar primul deţinător al său a fost actorul australian Mel Gibson. În anii care au urmat au fost premiaţi numeroşi bărbaţi celebri, iar unii dintre ei chiar de două ori - Richard Gere, Brad Pitt, George Clooney şi Johnny Depp.Până în 2016, John F. Kennedy Jr. şi Patrick Swayze sunt singurii câştigători care nu mai sunt în viaţă. John F. Kennedy Jr., cântăreţul Adam Levine şi fotbalistul David Beckham sunt singurii câştigători ai acestui titlu care nu sunt actori.